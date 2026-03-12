https://1prime.ru/20260312/sud-868225352.html

Суд огласит приговор фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд огласит приговор фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 12.03.2026, ПРАЙМ

Суд огласит приговор фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Второй западный окружной военный суд в четверг огласит приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T00:46+0300

2026-03-12T00:46+0300

2026-03-12T00:46+0300

общество

бизнес

рф

таджикистан

украина

ск рф

telegram

мосгорсуд

renault duster

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868225352.jpg?1773265580

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд в четверг огласит приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Ниже приводится справочная информация. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела 23 июня 2025 года. Следствие установило, что теракт был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено. По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус сити холле" началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приобретение средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации. После этого оно было перевезено в город Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом. После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако были задержаны при попытке пересечения границы. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из которых обвинили непосредственно в терроризме, остальных — в содействии. Согласно материалам дела, Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову, Саидакраму Муродали Рачабализоде, Умеджону Солиеву, Мустакиму Солиеву, Шахромджону Гадоеву, Зубайдулло Исмоилову, Хусейну Хамидову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджону Давлатхону Юсуфзоде, Назримаде Лутфуллои, Джумахону Курбонову, Хусену Медову, Джабраилу Аушеву, Алишеру Касимову, Исроилу Исломову, Диловару Исломову и Аминчону Исломову, в зависимости от роли каждого, инкриминируются часть 2 статьи 205.5 УК (участие в террористической организации), статья 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), пункт "б" части 3 статьи 205 УК (террористический акт), часть 1 статьи 30, пункт "а" части 3 статьи 205 УК (приготовление к террористическому акту), части 4 и 6 статьи 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия), часть 4 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств), часть 3 статьи 223 УК (незаконное изготовление огнестрельного оружия), часть 3 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ), части 1.1 и 3 статьи 205.1 УК (вооружение лица в целях совершения теракта, финансирование терроризма и пособничество терроризму), а также статья 322.3 УК (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства). По версии следствия, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, организовали на территории Российской Федерации деятельность трех ячеек группировки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ). В нее они вовлекли граждан Таджикистана Мирзоева, Фаридуни, Рачабализоду, Файзова, Солиевых, Исмоилова, Гадоева, Хамидова, Лутфуллои, Курбонова, Юсуфзоду, Шарипзоду, апеллируя к их религиозным чувствам, которым дали указание совершить теракт в Москве. Их соучастники Исломовы и Касимов переводили террористам деньги, предоставили квартиру и автомобиль, Медов, Аушев и иные лица изготовили и передали оружие и боеприпасы. Солиевы, Исмоилов, Гадоев, Хамидов перевезли оружие и боеприпасы непосредственным исполнителям теракта. Лутфуллои, Курбонов, Юсуфзода и Шарипзода обеспечили соучастников денежными средствами. Непосредственными исполнителями теракта следствие считает Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова. В ходе судебного процесса стало известно, что у трех исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в крови обнаружили наркотики, у четвертого их сообщника Шамсидина Фаридуни вещество не обнаружили. По данным следствия, отмашку о начале теракта в "Крокус сити холле" дал куратор террористов из-за рубежа. В материалах дела указано, что исполнители теракта, встретившись за час до него у входа в здание, "стали ожидать указания от неустановленного лица "Сайфулло" о начале совершения террористического акта". Отмашку они получили в 19.45 мск "посредством телефонной связи", а через 15 минут напали на посетителей концертного зала. "Сайфулло", как говорится в материалах, был куратором исполнителей теракта, он общался с ними в мессенджере Telegram, именно он определил, что теракт необходимо совершить в "Крокус сити холле". Следствие не установило личность "Сайфулло", но в материалах говорится, что он находится в неустановленном месте за пределами Российской Федерации. Четвертого августа 2025 года Второй западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Процесс проходит в выездном формате в здании более вместительного Мосгорсуда. Дело рассматривается в закрытом режиме. В ходе рассмотрения дела в суде были исследованы показания потерпевших (более двух тысяч человек) и свидетелей со стороны обвинения, протоколы осмотра места происшествия, а также предметов (документов), заключения экспертиз, проведенных в ходе производства предварительного следствия, заключения специалистов и иные документы, содержащиеся в более чем в 400 томах уголовного дела. В ходе рассмотрения дела стало известно, что некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске не понимали, что совершается террористический акт, они слышали хлопки и считали происходящее "недоразумением", другие рассказали в суде, что приняли выстрелы за хлопки от петард как часть шоу. Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" также рассказали в суде, что притворились мертвыми, чтобы спастись от террористов. Потерпевшие также рассказали, что в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" его исполнители общались между собой по-арабски и выкрикивали фразы на арабском языке. В суде были допрошены все девятнадцать фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Предполагаемые исполнители теракта признали вину, Исломовы и Касимов – нет. Некоторые фигуранты признали вину частично. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале 2024 года, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых – граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Алишер Касимов также является гражданином РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Мужчина заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Шестнадцатого февраля 2026 года прокурор попросил суд назначить пожизненное для 15 из 19 фигурантов дела, а также лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", которые приобрели его в течение жизни. Все подсудимые также должны, по мнению прокуроров, выплатить штрафы от 1,2 миллиона до 3 миллионов рублей. К ним всем также заявлены гражданские иски потерпевших. Порядка 150-200 миллионов рублей требуют непосредственные жертвы теракта и их родственники, а вместе с тем с исками обратились юрлица, владевшие "Крокус сити холлом", и другие организации. Общая сумма исковых требований превышает 5 миллиардов рублей. Предполагаемые исполнители теракта в прениях сторон попросили прощения у потерпевших. Другие фигуранты также попросили прощения и попросили суд проявить к ним снисхождение. По словам присутствовавших на шедшем в закрытом режиме заседании юристов, практически все обвиняемые попросили суд снять с них обвинения в терроризме. В частности, об этом говорили те, кто поставил боевикам автоматы Калашникова с патронами, и те, кто помогал другими способами — предоставляя машины, квартиры, деньги и т.д. Они уверяли, что не имели представления об истинных планах террористов, были введены в заблуждение и лишь по своей наивности оказывали услуги братьям по вере. Впрочем, как заявляли в свое время представители следствия, все арестованные были в той или иной мере знакомы с планами террористов. В свою очередь, потерпевшие по делу о теракте в "Крокус сити холле" попросили ужесточить наказание четверке обвиняемых, которые непосредственно убивали людей в концертном зале, чтобы они не могли надеяться на УДО спустя 25 лет заключения. По словам адвоката потерпевшей стороны Людмилы Айвар, согласно закону, срок содержания на тюремном режиме не регламентирован, но по статье 79 УК РФ после отбытия 25 лет "пожизненник" может ходатайствовать об УДО. Адвокаты жертв трагедии предложили назначить всем четверым террористам именно по 25 лет тюрьмы с последующим отбыванием наказания в колонии особого режима, чтобы лишить их шанса даже подать ходатайство об освобождении спустя даже четверть века. Также они попросили суд не обращаться, как хотели прокуроры, в органы по вопросам миграции с целью лишить гражданства РФ тех подсудимых, кто смог его незаконно приобрести. Отметив, что по существующим договорам и соглашениям несколько обвиняемых при лишении гражданства теоретически могут быть переданы в Киргизию и Таджикистан для отбытия наказания. Потерпевшие опасаются, что террористы при подобном маловероятном, но гипотетически возможном стечении обстоятельств на родине могут найти определенную поддержку от родственников и получить смягчение режима, если не освобождение. Ожидается, что Второй западный окружной военный суд 12 марта огласит приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко заявила, что в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

рф

таджикистан

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, рф, таджикистан, украина, ск рф, telegram, мосгорсуд, renault duster