СМИ узнали о расширении перечня автомобилей, разрешенных для работы в такси
"Ъ": перечень автомобилей для закупки в таксопарки пополнят марки Haval, Tenet и Jeland
Такси. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Перечень локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки РФ, пополнится уже этой весной; в него войдут марки Haval, Tenet и Jeland, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В начале марта Минпромторг РФ опубликовал актуализированный список автомобилей для закупок в такси. В него вошли 22 модели, из которых новыми оказались "Москвич" М70 и М90, электрокроссовер UMO 5, а также пассажирский фургон Sollers SF1. В министерстве подчеркивали, что список не является окончательным и может пополняться при достижении производителями критериев вхождения в него.
"Список допущенных для работы в такси автомобилей может быть обновлен уже этой весной. Так, вероятно давно ожидаемое включение в перечень Haval, Tenet, а также машин нового бренда Jeland", - пишет издание.
Уточняется, что речь идет о моделях Jeland C5, J6 и J7, а также Tenet T7, Haval Jolion, F7 и F7X. О планах по включению моделей последних двух марок Минпромторг сообщил одновременно с публикацией обновленного перечня. Отмечалось, что соответствующий документ уже внесен в правительство РФ.
Источники газеты полагают, что в перспективе список машин для такси могут пополнить модели производства "Автотора", в частности Jetour Dashing, а также автомобили Volga нижегородского производства и электромобиль "Атом".
Последний, как сообщали ранее РИА Новости в компании-производителе АО "Кама", может быть включен в список после начала серийного производства. Уточнялось, что машина соответствует третьему критерию внесения в список: специальный инвестконтракт на него заключен после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.