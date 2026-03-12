Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о расширении перечня автомобилей, разрешенных для работы в такси - 12.03.2026
СМИ узнали о расширении перечня автомобилей, разрешенных для работы в такси
2026-03-12T09:58+0300
бизнес
рф
haval
минпромторг
автотор
россия
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Перечень локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки РФ, пополнится уже этой весной; в него войдут марки Haval, Tenet и Jeland, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В начале марта Минпромторг РФ опубликовал актуализированный список автомобилей для закупок в такси. В него вошли 22 модели, из которых новыми оказались "Москвич" М70 и М90, электрокроссовер UMO 5, а также пассажирский фургон Sollers SF1. В министерстве подчеркивали, что список не является окончательным и может пополняться при достижении производителями критериев вхождения в него. "Список допущенных для работы в такси автомобилей может быть обновлен уже этой весной. Так, вероятно давно ожидаемое включение в перечень Haval, Tenet, а также машин нового бренда Jeland", - пишет издание. Уточняется, что речь идет о моделях Jeland C5, J6 и J7, а также Tenet T7, Haval Jolion, F7 и F7X. О планах по включению моделей последних двух марок Минпромторг сообщил одновременно с публикацией обновленного перечня. Отмечалось, что соответствующий документ уже внесен в правительство РФ. Источники газеты полагают, что в перспективе список машин для такси могут пополнить модели производства "Автотора", в частности Jetour Dashing, а также автомобили Volga нижегородского производства и электромобиль "Атом". Последний, как сообщали ранее РИА Новости в компании-производителе АО "Кама", может быть включен в список после начала серийного производства. Уточнялось, что машина соответствует третьему критерию внесения в список: специальный инвестконтракт на него заключен после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.
бизнес, рф, haval, минпромторг, автотор, россия
Бизнес, РФ, Haval, Минпромторг, Автотор, РОССИЯ
09:58 12.03.2026
 
СМИ узнали о расширении перечня автомобилей, разрешенных для работы в такси

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Такси. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Перечень локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки РФ, пополнится уже этой весной; в него войдут марки Haval, Tenet и Jeland, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В начале марта Минпромторг РФ опубликовал актуализированный список автомобилей для закупок в такси. В него вошли 22 модели, из которых новыми оказались "Москвич" М70 и М90, электрокроссовер UMO 5, а также пассажирский фургон Sollers SF1. В министерстве подчеркивали, что список не является окончательным и может пополняться при достижении производителями критериев вхождения в него.
"Список допущенных для работы в такси автомобилей может быть обновлен уже этой весной. Так, вероятно давно ожидаемое включение в перечень Haval, Tenet, а также машин нового бренда Jeland", - пишет издание.
Уточняется, что речь идет о моделях Jeland C5, J6 и J7, а также Tenet T7, Haval Jolion, F7 и F7X. О планах по включению моделей последних двух марок Минпромторг сообщил одновременно с публикацией обновленного перечня. Отмечалось, что соответствующий документ уже внесен в правительство РФ.
Источники газеты полагают, что в перспективе список машин для такси могут пополнить модели производства "Автотора", в частности Jetour Dashing, а также автомобили Volga нижегородского производства и электромобиль "Атом".
Последний, как сообщали ранее РИА Новости в компании-производителе АО "Кама", может быть включен в список после начала серийного производства. Уточнялось, что машина соответствует третьему критерию внесения в список: специальный инвестконтракт на него заключен после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.
 
