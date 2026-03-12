https://1prime.ru/20260312/taksi-868234716.html

СМИ узнали о расширении перечня автомобилей, разрешенных для работы в такси

СМИ узнали о расширении перечня автомобилей, разрешенных для работы в такси - 12.03.2026, ПРАЙМ

СМИ узнали о расширении перечня автомобилей, разрешенных для работы в такси

Перечень локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки РФ, пополнится уже этой весной; в него войдут марки Haval, Tenet и Jeland, пишет... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T09:58+0300

2026-03-12T09:58+0300

2026-03-12T09:58+0300

бизнес

рф

haval

минпромторг

автотор

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82737/26/827372662_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_8437af8ca4a4820225fb1a920bc8b0be.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Перечень локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки РФ, пополнится уже этой весной; в него войдут марки Haval, Tenet и Jeland, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В начале марта Минпромторг РФ опубликовал актуализированный список автомобилей для закупок в такси. В него вошли 22 модели, из которых новыми оказались "Москвич" М70 и М90, электрокроссовер UMO 5, а также пассажирский фургон Sollers SF1. В министерстве подчеркивали, что список не является окончательным и может пополняться при достижении производителями критериев вхождения в него. "Список допущенных для работы в такси автомобилей может быть обновлен уже этой весной. Так, вероятно давно ожидаемое включение в перечень Haval, Tenet, а также машин нового бренда Jeland", - пишет издание. Уточняется, что речь идет о моделях Jeland C5, J6 и J7, а также Tenet T7, Haval Jolion, F7 и F7X. О планах по включению моделей последних двух марок Минпромторг сообщил одновременно с публикацией обновленного перечня. Отмечалось, что соответствующий документ уже внесен в правительство РФ. Источники газеты полагают, что в перспективе список машин для такси могут пополнить модели производства "Автотора", в частности Jetour Dashing, а также автомобили Volga нижегородского производства и электромобиль "Атом". Последний, как сообщали ранее РИА Новости в компании-производителе АО "Кама", может быть включен в список после начала серийного производства. Уточнялось, что машина соответствует третьему критерию внесения в список: специальный инвестконтракт на него заключен после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, haval, минпромторг, автотор, россия