https://1prime.ru/20260312/taksi-868256421.html

В Москве могут ввести штрафы для таксистов-"зазывал"

В Москве могут ввести штрафы для таксистов-"зазывал" - 12.03.2026, ПРАЙМ

В Москве могут ввести штрафы для таксистов-"зазывал"

Административную ответственность для таксистов-"зазывал" могут ввести за предложение услуг такси на вокзалах и в аэропортах столицы, сообщили в пресс-службе... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T20:53+0300

2026-03-12T20:53+0300

2026-03-12T20:53+0300

экономика

бизнес

общество

россия

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860702520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a14445523c54a6c07a6501e7b8dcadc.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Административную ответственность для таксистов-"зазывал" могут ввести за предложение услуг такси на вокзалах и в аэропортах столицы, сообщили в пресс-службе московской городской думы. "В рамках работы комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры состоялось заседание круглого стола на тему "Необходимость запрета таксистов-"зазывал" на территориях московских аэропортов и вокзалов", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что участники круглого стола поддержали введение административной ответственности за предложение услуг такси на вокзалах и в аэропортах столицы вне специально отведенных мест. "Присутствие вблизи важных городских объектов водителей, которые зазывают пассажиров, является для нас локальной проблемой. Совместно с коллегами из московской административной дорожной инспекции и министерства внутренних дел мы сможем ее решить", - сказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров, чьи слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что согласно статье 27 федерального закона № 580‑ФЗ "О легковом такси", нормативным правовым актом субъекта РФ может быть установлен запрет на предложение услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов, за исключением мест, оборудованных для предложения таких услуг. "Правительством Москвы департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уже наделен полномочиями по изданию приказа об установлении такого запрета. Также важно рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за нарушение данного запрета", - подчеркнул Макаров. "Такси в Москве - гарантия качества и безопасности. Высокого уровня удалось достичь благодаря комплексному подходу и своевременному принятию всех необходимых решений. Безусловно, урегулирование транспортного движения вблизи аэропортов и вокзалов - важный шаг", - сказала председатель комиссии МГД по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова, чьи слова приводит пресс-служба. Она отметила, что необходимо, чтобы гости столицы в первую очередь видели уровень предоставляемых услуг. "Присутствие вблизи таких важных городских объектов людей, самостоятельно зазывающих пассажиров, представляет риск для города, претит имиджу Москвы и туристической привлекательности города", - подчеркнула депутат. Она добавила, что данная локальная проблема должна быть обязательно проработана. Решение этого вопроса поможет сделать сервис такси еще более качественным и безопасным.

https://1prime.ru/20260312/taksi-868234716.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва, рф