В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного - 12.03.2026, ПРАЙМ
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного
2026-03-12T10:18+0300
2026-03-12T10:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592994_0:5:1501:849_1920x0_80_0_0_62dabd385543d614388e50b4f65c6840.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Силовики предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного российского военного в Крыму, сообщил ЦОС ФСБ РФ. "В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
10:18 12.03.2026
 
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного

В Крыму предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военного

© РИА Новости . ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
© РИА Новости . ФСБ России
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Силовики предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного российского военного в Крыму, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
"В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
 
