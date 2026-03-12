https://1prime.ru/20260312/terakt-868235848.html

В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного

2026-03-12T10:18+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Силовики предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного российского военного в Крыму, сообщил ЦОС ФСБ РФ. "В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

россия, киев, крым, рф, фсб