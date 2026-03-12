https://1prime.ru/20260312/torgovlya-868249410.html

Торговля США и Китая по итогам января почти не изменилась

2026-03-12T16:53+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

си цзиньпин

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Торговля Соединенных Штатов Америки и Китая по итогам первого месяца этого года почти не изменилась, в сравнении с декабрем - она сократилась лишь на 0,3% - до 29,4 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы. Так, импорт США товаров из КНР в январе немного сократился и составил 21,06 миллиарда долларов против 21,1 миллиарда месяцем ранее. В июне 2025 года импорт достигал минимальных за 16 лет 18,95 миллиарда долларов. Экспорт из Штатов в Китай в январе также снизился - до 8,33 миллиарда с 8,39 миллиарда. В результате торговый дефицит США подрос на 0,1% - до 12,7 миллиарда долларов. В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.

китай

сша

2026

