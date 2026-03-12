Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговля США и Китая по итогам января почти не изменилась - 12.03.2026
Торговля США и Китая по итогам января почти не изменилась
Торговля США и Китая по итогам января почти не изменилась - 12.03.2026, ПРАЙМ
Торговля США и Китая по итогам января почти не изменилась
Торговля Соединенных Штатов Америки и Китая по итогам первого месяца этого года почти не изменилась, в сравнении с декабрем - она сократилась лишь на 0,3% - до... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T16:53+0300
2026-03-12T16:53+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Торговля Соединенных Штатов Америки и Китая по итогам первого месяца этого года почти не изменилась, в сравнении с декабрем - она сократилась лишь на 0,3% - до 29,4 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы. Так, импорт США товаров из КНР в январе немного сократился и составил 21,06 миллиарда долларов против 21,1 миллиарда месяцем ранее. В июне 2025 года импорт достигал минимальных за 16 лет 18,95 миллиарда долларов. Экспорт из Штатов в Китай в январе также снизился - до 8,33 миллиарда с 8,39 миллиарда. В результате торговый дефицит США подрос на 0,1% - до 12,7 миллиарда долларов. В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
китай
сша
мировая экономика, китай, сша, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Си Цзиньпин
16:53 12.03.2026
 
Торговля США и Китая по итогам января почти не изменилась

Торговля США и Китая по итогам января сократилась на 0,3%, до 29,4 миллиарда долларов

Флаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Торговля Соединенных Штатов Америки и Китая по итогам первого месяца этого года почти не изменилась, в сравнении с декабрем - она сократилась лишь на 0,3% - до 29,4 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.
Так, импорт США товаров из КНР в январе немного сократился и составил 21,06 миллиарда долларов против 21,1 миллиарда месяцем ранее. В июне 2025 года импорт достигал минимальных за 16 лет 18,95 миллиарда долларов.
Экспорт из Штатов в Китай в январе также снизился - до 8,33 миллиарда с 8,39 миллиарда. В результате торговый дефицит США подрос на 0,1% - до 12,7 миллиарда долларов.
В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
Монитор с котировками рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии
10:23
 
Экономика Мировая экономика КИТАЙ США Си Цзиньпин
 
 
