Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки

2026-03-12T23:56+0300
экономика
банки
мировая экономика
сша
джером пауэлл
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал от главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки и не дожидаться следующего заседания регулятора. "Где сегодня находится глава ФРС Джером "Слишком Поздно" Пауэлл? Он должен снизить ставки немедленно, не дожидаясь следующей встречи!" - написал Трамп в Truth Social. ФРС в прошлом году снизил ставку три раза подряд, а в январе - сохранил. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, чьи полномочия истекают 15 мая 2026 года, призывая к снижению ставки рефинансирования. До истечения срока полномочий Пауэлла пройдут еще две встречи ФРС. Ближайшая из них запланирована на 17-18 марта, а еще одна должна состояться 28-29 апреля.
сша
