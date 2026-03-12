Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-12T23:56+0300
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал от главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки и не дожидаться следующего заседания регулятора. "Где сегодня находится глава ФРС Джером "Слишком Поздно" Пауэлл? Он должен снизить ставки немедленно, не дожидаясь следующей встречи!" - написал Трамп в Truth Social. ФРС в прошлом году снизил ставку три раза подряд, а в январе - сохранил. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, чьи полномочия истекают 15 мая 2026 года, призывая к снижению ставки рефинансирования. До истечения срока полномочий Пауэлла пройдут еще две встречи ФРС. Ближайшая из них запланирована на 17-18 марта, а еще одна должна состояться 28-29 апреля.
23:56 12.03.2026
 
© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал от главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки и не дожидаться следующего заседания регулятора.
"Где сегодня находится глава ФРС Джером "Слишком Поздно" Пауэлл? Он должен снизить ставки немедленно, не дожидаясь следующей встречи!" - написал Трамп в Truth Social.
ФРС в прошлом году снизил ставку три раза подряд, а в январе - сохранил. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, чьи полномочия истекают 15 мая 2026 года, призывая к снижению ставки рефинансирования.
До истечения срока полномочий Пауэлла пройдут еще две встречи ФРС. Ближайшая из них запланирована на 17-18 марта, а еще одна должна состояться 28-29 апреля.
Райт: Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители из-за операции в Иране
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
