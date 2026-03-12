https://1prime.ru/20260312/tsb-868252466.html

Реальные зарплаты россиян вырастут на четверть в сравнении с 2021 годом

2026-03-12T18:45+0300

экономика

финансы

банки

банк россия

росстат

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Реальные зарплаты россиян по итогам этого года вырастут более чем на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по прогнозам опрошенных им аналитиков. Согласно прогнозам 27 экономистов из различных организаций, россияне по итогам этого года будут получать на 27,8% больше, чем пять лет назад. По итогам следующего года рост составит уже 31,5%, а по итогам 2028 года - 34,7% по сравнению с 2021 годом. Реальная зарплата в годовом выражении, по прогнозам аналитиков, в 2026 году вырастет на 2,9%, что на 0,2 процентного пункта (п.п.) больше по сравнению с февральским опросом. Показатель по итогам следующего года вырастет на те же 2,9% (+0,5 п.п.), по итогам 2028 года - на 2,6% (+0,1 п.п.). Такие результаты являются медианой прогнозов, которые рассчитаны на основе ответов аналитиков по номинальной зарплате и средней за год инфляции. Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций по итогам 2025 года составила 100 360 рублей.

финансы, банки, банк россия, росстат