Реальные зарплаты россиян вырастут на четверть в сравнении с 2021 годом

2026-03-12T18:45+0300
2026-03-12T18:45+0300
экономика
финансы
банки
банк россия
росстат
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Реальные зарплаты россиян по итогам этого года вырастут более чем на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по прогнозам опрошенных им аналитиков. Согласно прогнозам 27 экономистов из различных организаций, россияне по итогам этого года будут получать на 27,8% больше, чем пять лет назад. По итогам следующего года рост составит уже 31,5%, а по итогам 2028 года - 34,7% по сравнению с 2021 годом. Реальная зарплата в годовом выражении, по прогнозам аналитиков, в 2026 году вырастет на 2,9%, что на 0,2 процентного пункта (п.п.) больше по сравнению с февральским опросом. Показатель по итогам следующего года вырастет на те же 2,9% (+0,5 п.п.), по итогам 2028 года - на 2,6% (+0,1 п.п.). Такие результаты являются медианой прогнозов, которые рассчитаны на основе ответов аналитиков по номинальной зарплате и средней за год инфляции. Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций по итогам 2025 года составила 100 360 рублей.
финансы, банки, банк россия, росстат
Экономика, Финансы, Банки, банк Россия, Росстат
18:45 12.03.2026
 
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Реальные зарплаты россиян по итогам этого года вырастут более чем на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по прогнозам опрошенных им аналитиков.
Согласно прогнозам 27 экономистов из различных организаций, россияне по итогам этого года будут получать на 27,8% больше, чем пять лет назад. По итогам следующего года рост составит уже 31,5%, а по итогам 2028 года - 34,7% по сравнению с 2021 годом.
Реальная зарплата в годовом выражении, по прогнозам аналитиков, в 2026 году вырастет на 2,9%, что на 0,2 процентного пункта (п.п.) больше по сравнению с февральским опросом. Показатель по итогам следующего года вырастет на те же 2,9% (+0,5 п.п.), по итогам 2028 года - на 2,6% (+0,1 п.п.).
Такие результаты являются медианой прогнозов, которые рассчитаны на основе ответов аналитиков по номинальной зарплате и средней за год инфляции.
Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций по итогам 2025 года составила 100 360 рублей.
ЭкономикаФинансыБанкибанк РоссияРосстат
 
 
Заголовок открываемого материала