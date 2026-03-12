https://1prime.ru/20260312/tsb-868253242.html
Выплаты по страхованию имущества в России в 2025 году сократились
Выплаты по страхованию имущества в России в 2025 году сократились - 12.03.2026, ПРАЙМ
Выплаты по страхованию имущества в России в 2025 году сократились
Выплаты по страхованию имущества граждан в России в 2025 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 12,9% - до 15,6 миллиарда рублей, следует из... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T19:11+0300
2026-03-12T19:11+0300
2026-03-12T19:11+0300
экономика
финансы
бизнес
рф
банк россия
росгосстрах
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866562085_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_cf20eb39674b6764c2fab83b009ddc3d.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Выплаты по страхованию имущества граждан в России в 2025 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 12,9% - до 15,6 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России. Как указывается в них, объем взносов по страхованию имущества физлиц при этом вырос на 8,5% процента и составил 136,9 миллиарда рублей. Регулятор объясняет отрицательную динамику выплат в том числе эффектом высокой базы 2024 года, когда влияние на объем выплат оказывало урегулирование убытков от наводнений в результате весеннего паводка в 39 регионах РФ. "По итогам 2025 года доля выплат, связанных со стихийными бедствиями, сократилась до 7%, -18 процентных пунктов год к году", - указывается отчете ЦБ. По данным Банка России, всего в стране в прошлом году получены выплаты по 221,5 тысячи случаев с застрахованным имуществом граждан (без учета автотранспорта). Доли выплат по страховым случаям, связанным с пожарами, выросли до 41%, с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей – до 19%, противоправными действиями третьих лиц – до 6%. В 2026 году, по словам главы управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлии Серовой, размер выплат по страховым случаям, связанным с паводками в России, может увеличиться на 25-30%. "На выплаты повлияют во-первых, увеличение страховой суммы – той, на которую собственники страхуют свое жилье; во-вторых, масштабность повреждений после снежной зимы. Также возросла стоимость ремонта из-за роста цен на стройматериалы, включая повышение НДС", – рассказала РИА Недвижимость она.
https://1prime.ru/20260312/kurs-868252650.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866562085_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_515a34488704b07a0b68bcf9b8f832f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, рф, банк россия, росгосстрах
Экономика, Финансы, Бизнес, РФ, банк Россия, Росгосстрах
Выплаты по страхованию имущества в России в 2025 году сократились
ЦБ: выплаты по страхованию имущества граждан в России в 2025 году сократились на 12,9%
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Выплаты по страхованию имущества граждан в России в 2025 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 12,9% - до 15,6 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.
Как указывается в них, объем взносов по страхованию имущества физлиц при этом вырос на 8,5% процента и составил 136,9 миллиарда рублей.
Регулятор объясняет отрицательную динамику выплат в том числе эффектом высокой базы 2024 года, когда влияние на объем выплат оказывало урегулирование убытков от наводнений в результате весеннего паводка в 39 регионах РФ
. "По итогам 2025 года доля выплат, связанных со стихийными бедствиями, сократилась до 7%, -18 процентных пунктов год к году", - указывается отчете ЦБ.
По данным Банка России
, всего в стране в прошлом году получены выплаты по 221,5 тысячи случаев с застрахованным имуществом граждан (без учета автотранспорта). Доли выплат по страховым случаям, связанным с пожарами, выросли до 41%, с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей – до 19%, противоправными действиями третьих лиц – до 6%.
В 2026 году, по словам главы управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха
" Юлии Серовой, размер выплат по страховым случаям, связанным с паводками в России, может увеличиться на 25-30%.
"На выплаты повлияют во-первых, увеличение страховой суммы – той, на которую собственники страхуют свое жилье; во-вторых, масштабность повреждений после снежной зимы. Также возросла стоимость ремонта из-за роста цен на стройматериалы, включая повышение НДС", – рассказала РИА Недвижимость она.
ЦБ объявил официальный курс валют на четверг