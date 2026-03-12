Выплаты по страхованию имущества в России в 2025 году сократились

https://1prime.ru/20260312/tsb-868253242.html

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Выплаты по страхованию имущества граждан в России в 2025 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 12,9% - до 15,6 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России. Как указывается в них, объем взносов по страхованию имущества физлиц при этом вырос на 8,5% процента и составил 136,9 миллиарда рублей. Регулятор объясняет отрицательную динамику выплат в том числе эффектом высокой базы 2024 года, когда влияние на объем выплат оказывало урегулирование убытков от наводнений в результате весеннего паводка в 39 регионах РФ. "По итогам 2025 года доля выплат, связанных со стихийными бедствиями, сократилась до 7%, -18 процентных пунктов год к году", - указывается отчете ЦБ. По данным Банка России, всего в стране в прошлом году получены выплаты по 221,5 тысячи случаев с застрахованным имуществом граждан (без учета автотранспорта). Доли выплат по страховым случаям, связанным с пожарами, выросли до 41%, с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей – до 19%, противоправными действиями третьих лиц – до 6%. В 2026 году, по словам главы управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлии Серовой, размер выплат по страховым случаям, связанным с паводками в России, может увеличиться на 25-30%. "На выплаты повлияют во-первых, увеличение страховой суммы – той, на которую собственники страхуют свое жилье; во-вторых, масштабность повреждений после снежной зимы. Также возросла стоимость ремонта из-за роста цен на стройматериалы, включая повышение НДС", – рассказала РИА Недвижимость она.

