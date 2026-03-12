https://1prime.ru/20260312/tsb-868253774.html
Динамика кредитования физлиц в феврале была отрицательной, заявил ЦБ
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Динамика кредитования физлиц в феврале к январю, по оперативным данным, была отрицательной, рост кредитования юрлиц не превышал 1%, сообщил Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "Динамика требований к населению в феврале, по оперативным данным, была отрицательной", – говорится в комментарии. "В феврале, по оперативным данным, рост требований к организациям был положительным и не превышал 1%", – также отмечается в комментарии. Динамика приводится в месячном выражении.
