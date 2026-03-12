Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Динамика кредитования физлиц в феврале была отрицательной, заявил ЦБ - 12.03.2026
Динамика кредитования физлиц в феврале была отрицательной, заявил ЦБ
экономика
банки
финансы
рф
банк россия
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Динамика кредитования физлиц в феврале к январю, по оперативным данным, была отрицательной, рост кредитования юрлиц не превышал 1%, сообщил Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "Динамика требований к населению в феврале, по оперативным данным, была отрицательной", – говорится в комментарии. "В феврале, по оперативным данным, рост требований к организациям был положительным и не превышал 1%", – также отмечается в комментарии. Динамика приводится в месячном выражении.
рф
банки, финансы, рф, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, РФ, банк Россия
19:24 12.03.2026
 
Динамика кредитования физлиц в феврале была отрицательной, заявил ЦБ

ЦБ РФ: динамика кредитования физлиц в феврале была отрицательной

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Динамика кредитования физлиц в феврале к январю, по оперативным данным, была отрицательной, рост кредитования юрлиц не превышал 1%, сообщил Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"Динамика требований к населению в феврале, по оперативным данным, была отрицательной", – говорится в комментарии.
"В феврале, по оперативным данным, рост требований к организациям был положительным и не превышал 1%", – также отмечается в комментарии. Динамика приводится в месячном выражении.
