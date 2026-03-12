Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российским туристам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке - 12.03.2026
Российским туристам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке
Российским туристам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке - 12.03.2026, ПРАЙМ
Российским туристам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке
Распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке, подписано, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:05+0300
2026-03-12T15:08+0300
туризм
ближний восток
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867967185_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7d84884c6d6f06ecf6270f66b3c7635.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке, подписано, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей в такой ситуации, в том числе из фонда профессиональной ответственности, если путевка была приобретена в туристической компании, и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
ближний восток
1920
1920
true
туризм, ближний восток, россия
Туризм, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РОССИЯ
15:05 12.03.2026 (обновлено: 15:08 12.03.2026)
 
Российским туристам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке

Подписано распоряжение о компенсации туристам потерь из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке, подписано, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей в такой ситуации, в том числе из фонда профессиональной ответственности, если путевка была приобретена в туристической компании, и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
Турист с чемоданом
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ
2 марта, 15:51
 
ТуризмБЛИЖНИЙ ВОСТОКРОССИЯ
 
 
