Российским туристам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке
2026-03-12T15:05+0300
туризм
ближний восток
россия
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке, подписано, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей в такой ситуации, в том числе из фонда профессиональной ответственности, если путевка была приобретена в туристической компании, и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
