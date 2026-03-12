Туротрасль России потеряла семь миллиардов рублей из-за ситуации в Иране

https://1prime.ru/20260312/turotrasl-868253582.html

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца. Это позволит нивелировать последствия текущей ситуации для всей отрасли, совокупные потери которой мы оцениваем в 7 миллиардов рублей. Механизм уже запущен, "Турпомощь" готова к приему уведомлений от операторов", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба министерства. В Минэкономразвития отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал два распоряжения, направленные на защиту прав туристов и поддержку туроператоров в связи с временными ограничениями поездок в страны Ближнего Востока. Согласно первому документу, туроператоры смогут использовать средства фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные туры. Это касается оплаченных поездок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года. "Для получения компенсации туроператор должен направить уведомление в объединение туроператоров в сфере выездного туризма ("Турпомощь") не позднее 15 апреля. Выплаты будут производиться в полном объеме уплаченных за турпродукт средств, что соответствует норме статьи 14 федерального закона об основах туристской деятельности, применяемой при возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания", - пояснили в Минэкономразвития. Вторым распоряжением правительства для туроператоров в сфере выездного туризма перенесен срок уплаты обязательных отчислений в фонд персональной ответственности. "Взнос за 2025 год, а также за I квартал 2026 года, которые ранее необходимо было перечислить до 15 апреля, теперь принимаются до 15 июня 2026 года. Увеличение отсрочки позволит компаниям высвободить дополнительные оборотные средства", - подчеркнули в ведомстве.

