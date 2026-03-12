Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туротрасль России потеряла семь миллиардов рублей из-за ситуации в Иране - 12.03.2026, ПРАЙМ
Туротрасль России потеряла семь миллиардов рублей из-за ситуации в Иране
2026-03-12T18:23+0300
2026-03-12T18:32+0300
экономика
туризм
бизнес
ближний восток
рф
максим решетников
финансы
михаил мишустин
оаэ
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца. Это позволит нивелировать последствия текущей ситуации для всей отрасли, совокупные потери которой мы оцениваем в 7 миллиардов рублей. Механизм уже запущен, "Турпомощь" готова к приему уведомлений от операторов", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба министерства. В Минэкономразвития отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал два распоряжения, направленные на защиту прав туристов и поддержку туроператоров в связи с временными ограничениями поездок в страны Ближнего Востока. Согласно первому документу, туроператоры смогут использовать средства фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные туры. Это касается оплаченных поездок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года. "Для получения компенсации туроператор должен направить уведомление в объединение туроператоров в сфере выездного туризма ("Турпомощь") не позднее 15 апреля. Выплаты будут производиться в полном объеме уплаченных за турпродукт средств, что соответствует норме статьи 14 федерального закона об основах туристской деятельности, применяемой при возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания", - пояснили в Минэкономразвития. Вторым распоряжением правительства для туроператоров в сфере выездного туризма перенесен срок уплаты обязательных отчислений в фонд персональной ответственности. "Взнос за 2025 год, а также за I квартал 2026 года, которые ранее необходимо было перечислить до 15 апреля, теперь принимаются до 15 июня 2026 года. Увеличение отсрочки позволит компаниям высвободить дополнительные оборотные средства", - подчеркнули в ведомстве.
туризм, бизнес, ближний восток, рф, максим решетников, финансы, михаил мишустин, оаэ
Экономика, Туризм, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, Максим Решетников, Финансы, Михаил Мишустин, ОАЭ
18:23 12.03.2026 (обновлено: 18:32 12.03.2026)
 
Туротрасль России потеряла семь миллиардов рублей из-за ситуации в Иране

Решетников: туротрасль в РФ потеряла 7 млрд рублей из-за ситуации на Ближнем Востоке

© Фото : Andrew HazenСамолет Boeing 737
Самолет Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Самолет Boeing 737. Архивное фото
© Фото : Andrew Hazen
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца. Это позволит нивелировать последствия текущей ситуации для всей отрасли, совокупные потери которой мы оцениваем в 7 миллиардов рублей. Механизм уже запущен, "Турпомощь" готова к приему уведомлений от операторов", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба министерства.
В Минэкономразвития отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал два распоряжения, направленные на защиту прав туристов и поддержку туроператоров в связи с временными ограничениями поездок в страны Ближнего Востока.
Согласно первому документу, туроператоры смогут использовать средства фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные туры. Это касается оплаченных поездок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.
"Для получения компенсации туроператор должен направить уведомление в объединение туроператоров в сфере выездного туризма ("Турпомощь") не позднее 15 апреля. Выплаты будут производиться в полном объеме уплаченных за турпродукт средств, что соответствует норме статьи 14 федерального закона об основах туристской деятельности, применяемой при возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания", - пояснили в Минэкономразвития.
Вторым распоряжением правительства для туроператоров в сфере выездного туризма перенесен срок уплаты обязательных отчислений в фонд персональной ответственности. "Взнос за 2025 год, а также за I квартал 2026 года, которые ранее необходимо было перечислить до 15 апреля, теперь принимаются до 15 июня 2026 года. Увеличение отсрочки позволит компаниям высвободить дополнительные оборотные средства", - подчеркнули в ведомстве.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Туроператоры накопили5,8 миллиарда рублей в фондах ответственности
17:43
 
ЭкономикаТуризмБизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФМаксим РешетниковФинансыМихаил МишустинОАЭ
 
 
