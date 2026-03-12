Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за болезненного удара по Киеву - 12.03.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за болезненного удара по Киеву
иран
киев
сша
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Активное истощение запасов американских ракет во время конфликта с Ираном стало ударом для Киева, пишет Politico."В войне с Ираном США расходуют дорогостоящие боеприпасы для противовоздушной обороны, в которых отчаянно нуждается Украина. Это ставит под угрозу не только дальнейшие поставки, но и саму способность Киева противостоять российским баллистическим ракетам", — говорится в публикации.Европа опасается, что из-за этого Россия перехватит инициативу и прорвет фронт, пока США и Брюссель заняты другим конфликтом, пишет издание.В статье отмечается, что помимо острого дефицита противовоздушной обороны, европейцы обеспокоены тем, что под угрозой окажутся и другие поставки вооружений на Украину.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
иран
киев
сша
иран, киев, сша
ИРАН, Киев, США
12:01 12.03.2026
 
На Западе забили тревогу из-за болезненного удара по Киеву

Politico: быстрое расходование ракет США в Иране стало ударом для Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Активное истощение запасов американских ракет во время конфликта с Ираном стало ударом для Киева, пишет Politico.

"В войне с Ираном США расходуют дорогостоящие боеприпасы для противовоздушной обороны, в которых отчаянно нуждается Украина. Это ставит под угрозу не только дальнейшие поставки, но и саму способность Киева противостоять российским баллистическим ракетам", — говорится в публикации.
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
08:49
Европа опасается, что из-за этого Россия перехватит инициативу и прорвет фронт, пока США и Брюссель заняты другим конфликтом, пишет издание.

В статье отмечается, что помимо острого дефицита противовоздушной обороны, европейцы обеспокоены тем, что под угрозой окажутся и другие поставки вооружений на Украину.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"Очень быстро". На Западе сделали внезапное заявление о Крыме и Донбассе
4 марта, 15:59
 
ИРАНКиевСША
 
 
