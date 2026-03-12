На Западе забили тревогу из-за болезненного удара по Киеву

https://1prime.ru/20260312/ukraina-868240346.html

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Активное истощение запасов американских ракет во время конфликта с Ираном стало ударом для Киева, пишет Politico."В войне с Ираном США расходуют дорогостоящие боеприпасы для противовоздушной обороны, в которых отчаянно нуждается Украина. Это ставит под угрозу не только дальнейшие поставки, но и саму способность Киева противостоять российским баллистическим ракетам", — говорится в публикации.Европа опасается, что из-за этого Россия перехватит инициативу и прорвет фронт, пока США и Брюссель заняты другим конфликтом, пишет издание.В статье отмечается, что помимо острого дефицита противовоздушной обороны, европейцы обеспокоены тем, что под угрозой окажутся и другие поставки вооружений на Украину.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

