На Западе забили тревогу из-за болезненного удара по Киеву
Politico: быстрое расходование ракет США в Иране стало ударом для Украины
Украинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Активное истощение запасов американских ракет во время конфликта с Ираном стало ударом для Киева, пишет Politico.
"В войне с Ираном США расходуют дорогостоящие боеприпасы для противовоздушной обороны, в которых отчаянно нуждается Украина. Это ставит под угрозу не только дальнейшие поставки, но и саму способность Киева противостоять российским баллистическим ракетам", — говорится в публикации.
Европа опасается, что из-за этого Россия перехватит инициативу и прорвет фронт, пока США и Брюссель заняты другим конфликтом, пишет издание.
В статье отмечается, что помимо острого дефицита противовоздушной обороны, европейцы обеспокоены тем, что под угрозой окажутся и другие поставки вооружений на Украину.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
