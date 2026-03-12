https://1prime.ru/20260312/ukraina-868247334.html

ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия не исключает, что кредит Киеву на 90 миллиардов евро не будет согласован даже к апрелю, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро под гарантии общеевропейского бюджета в настоящее время блокирует Венгрия."Украине кредит необходим к апрелю, и поэтому это сейчас срочно, нам важно получить этот кредит. Но у нас нет никакой новой информации о возможных гибких вариантах (получить кредит не к апрелю, а к маю - ред.). Это не исключено", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, согласны ли в ЕК с тем, что Украина может продержаться без европейского кредита до мая.

