ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю
ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю
ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю - 12.03.2026, ПРАЙМ
ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю
Еврокомиссия не исключает, что кредит Киеву на 90 миллиардов евро не будет согласован даже к апрелю, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:59+0300
2026-03-12T16:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f89f170da3ff467faaccf33527199167.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия не исключает, что кредит Киеву на 90 миллиардов евро не будет согласован даже к апрелю, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро под гарантии общеевропейского бюджета в настоящее время блокирует Венгрия."Украине кредит необходим к апрелю, и поэтому это сейчас срочно, нам важно получить этот кредит. Но у нас нет никакой новой информации о возможных гибких вариантах (получить кредит не к апрелю, а к маю - ред.). Это не исключено", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, согласны ли в ЕК с тем, что Украина может продержаться без европейского кредита до мая.
15:59 12.03.2026 (обновлено: 16:06 12.03.2026)
 
ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю

ЕК не исключила, что кредит Киеву на 90 млрд евро не согласуют даже к апрелю

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия не исключает, что кредит Киеву на 90 миллиардов евро не будет согласован даже к апрелю, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро под гарантии общеевропейского бюджета в настоящее время блокирует Венгрия.
"Украине кредит необходим к апрелю, и поэтому это сейчас срочно, нам важно получить этот кредит. Но у нас нет никакой новой информации о возможных гибких вариантах (получить кредит не к апрелю, а к маю - ред.). Это не исключено", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, согласны ли в ЕК с тем, что Украина может продержаться без европейского кредита до мая.
 
