https://1prime.ru/20260312/ukraina-868247334.html
ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю
ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю - 12.03.2026, ПРАЙМ
ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю
Еврокомиссия не исключает, что кредит Киеву на 90 миллиардов евро не будет согласован даже к апрелю, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:59+0300
2026-03-12T15:59+0300
2026-03-12T16:06+0300
экономика
финансы
киев
ек
венгрия
украина
банки
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f89f170da3ff467faaccf33527199167.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия не исключает, что кредит Киеву на 90 миллиардов евро не будет согласован даже к апрелю, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро под гарантии общеевропейского бюджета в настоящее время блокирует Венгрия."Украине кредит необходим к апрелю, и поэтому это сейчас срочно, нам важно получить этот кредит. Но у нас нет никакой новой информации о возможных гибких вариантах (получить кредит не к апрелю, а к маю - ред.). Это не исключено", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, согласны ли в ЕК с тем, что Украина может продержаться без европейского кредита до мая.
киев
венгрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_715629eaf96f7e8876b72208c60589d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, киев, ек, венгрия, украина, банки, евросоюз
Экономика, Финансы, Киев, ЕК, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Банки, Евросоюз
ЕК допустила, что многомиллиардный кредит Киеву не согласуют даже к апрелю
ЕК не исключила, что кредит Киеву на 90 млрд евро не согласуют даже к апрелю