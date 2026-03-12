https://1prime.ru/20260312/usa-868260396.html
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент не исключил, что военные США могут сопровождать танкеры в Ормузском проливе с международной коалицией, но не раскрыл ее состав. "Я считаю, что как только это станет возможно с военной точки зрения, ВМС США, возможно, вместе с международной коалицией, будут сопровождать суда через пролив", – сказал он в интервью Sky News.Он добавил: "Фактически сейчас через пролив проходят танкеры - иранские танкеры, и, как я полагаю, некоторые танкеры под китайским флагом. Так что мы знаем, что они не заминировали проливы".На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
