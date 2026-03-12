Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив - 12.03.2026, ПРАЙМ
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив - 12.03.2026, ПРАЙМ
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив
Глава минфина США Скотт Бессент не исключил, что военные США могут сопровождать танкеры в Ормузском проливе с международной коалицией, но не раскрыл ее состав. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T23:26+0300
2026-03-12T23:26+0300
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент не исключил, что военные США могут сопровождать танкеры в Ормузском проливе с международной коалицией, но не раскрыл ее состав. "Я считаю, что как только это станет возможно с военной точки зрения, ВМС США, возможно, вместе с международной коалицией, будут сопровождать суда через пролив", – сказал он в интервью Sky News.Он добавил: "Фактически сейчас через пролив проходят танкеры - иранские танкеры, и, как я полагаю, некоторые танкеры под китайским флагом. Так что мы знаем, что они не заминировали проливы".На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
23:26 12.03.2026
 
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив

Бессент: конвой судов через Ормузский пролив возможен с международной коалицией

ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент не исключил, что военные США могут сопровождать танкеры в Ормузском проливе с международной коалицией, но не раскрыл ее состав.
"Я считаю, что как только это станет возможно с военной точки зрения, ВМС США, возможно, вместе с международной коалицией, будут сопровождать суда через пролив", – сказал он в интервью Sky News.
Он добавил: "Фактически сейчас через пролив проходят танкеры - иранские танкеры, и, как я полагаю, некоторые танкеры под китайским флагом. Так что мы знаем, что они не заминировали проливы".
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
США высвободят 170 миллионов баррелей нефти из резерва, заявило Минэнерго
