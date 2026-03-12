Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла осудила планы Гайаны начать трехмерную сейсмическую разведку - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260312/venesuela-868228483.html
Венесуэла осудила планы Гайаны начать трехмерную сейсмическую разведку
Венесуэла осудила планы Гайаны начать трехмерную сейсмическую разведку - 12.03.2026, ПРАЙМ
Венесуэла осудила планы Гайаны начать трехмерную сейсмическую разведку
Венесуэла осуждает объявленные властями Гайаны планы начать трехмерную сейсмическую разведку в морских районах, которые Каракас считает спорными, говорится в... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T04:05+0300
2026-03-12T04:12+0300
экономика
гайана
венесуэла
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868228483.jpg?1773277920
МЕХИКО, 12 мар - ПРАЙМ. Венесуэла осуждает объявленные властями Гайаны планы начать трехмерную сейсмическую разведку в морских районах, которые Каракас считает спорными, говорится в заявлении, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль. "Венесуэла категорически отвергает объявление правительства Кооперативной Республики Гайана о начале кампании трехмерной сейсмической разведки в морских районах, которые эта страна пытается в одностороннем порядке представить как часть своей предполагаемой исключительной экономической зоны", - сказано в документе, который Хиль разместил в своем Telegram-канале. Каракас, согласно тексту, считает действия Гайаны нарушением принципов международного права, поскольку речь идет о неделимитированных морских пространствах. Боливарианская республика потребовала от властей Гайаны воздержаться от односторонних действий, которые могут усугубить разногласия между странами и противоречат нормам международного права, регулирующим отношения между прибрежными государствами. "Венесуэла вновь заявляет, что не признает и не будет признавать никаких концессий, лицензий или деятельности по разведке или эксплуатации природных ресурсов в неразграниченных морских районах, которые были предоставлены Гайаной в одностороннем порядке, а также прав, которые третьи стороны могут пытаться вывести из таких незаконных действий", - говорится в тексте документа. Поводом для заявления стала объявленная Джорджтауном программа крупномасштабной морской трехмерной сейсмической разведки. Она должна охватить около 25 тысяч квадратных километров и направлена на расширение данных о нефтегазовом потенциале окружающих вод. Полученные данные планируется использовать для повышения привлекательности шельфовых участков для инвесторов. Венесуэла и Гайана на протяжении десятилетий спорят о принадлежности территории Эссекибо и прилегающих морских районов, где в последние годы были открыты крупные нефтяные месторождения. Спор рассматривается Международным судом ООН.
гайана
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гайана, венесуэла, мид, оон
Экономика, ГАЙАНА, ВЕНЕСУЭЛА, МИД, ООН
04:05 12.03.2026 (обновлено: 04:12 12.03.2026)
 
Венесуэла осудила планы Гайаны начать трехмерную сейсмическую разведку

Венесуэла осудила планы Гайаны начать трехмерную сейсмическую разведку в спорных районах

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЕХИКО, 12 мар - ПРАЙМ. Венесуэла осуждает объявленные властями Гайаны планы начать трехмерную сейсмическую разведку в морских районах, которые Каракас считает спорными, говорится в заявлении, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль.
"Венесуэла категорически отвергает объявление правительства Кооперативной Республики Гайана о начале кампании трехмерной сейсмической разведки в морских районах, которые эта страна пытается в одностороннем порядке представить как часть своей предполагаемой исключительной экономической зоны", - сказано в документе, который Хиль разместил в своем Telegram-канале.
Каракас, согласно тексту, считает действия Гайаны нарушением принципов международного права, поскольку речь идет о неделимитированных морских пространствах.
Боливарианская республика потребовала от властей Гайаны воздержаться от односторонних действий, которые могут усугубить разногласия между странами и противоречат нормам международного права, регулирующим отношения между прибрежными государствами.
"Венесуэла вновь заявляет, что не признает и не будет признавать никаких концессий, лицензий или деятельности по разведке или эксплуатации природных ресурсов в неразграниченных морских районах, которые были предоставлены Гайаной в одностороннем порядке, а также прав, которые третьи стороны могут пытаться вывести из таких незаконных действий", - говорится в тексте документа.
Поводом для заявления стала объявленная Джорджтауном программа крупномасштабной морской трехмерной сейсмической разведки. Она должна охватить около 25 тысяч квадратных километров и направлена на расширение данных о нефтегазовом потенциале окружающих вод. Полученные данные планируется использовать для повышения привлекательности шельфовых участков для инвесторов.
Венесуэла и Гайана на протяжении десятилетий спорят о принадлежности территории Эссекибо и прилегающих морских районов, где в последние годы были открыты крупные нефтяные месторождения. Спор рассматривается Международным судом ООН.
 
ЭкономикаГАЙАНАВЕНЕСУЭЛАМИДООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала