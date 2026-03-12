https://1prime.ru/20260312/venesuela-868228483.html
Венесуэла осудила планы Гайаны начать трехмерную сейсмическую разведку
2026-03-12T04:05+0300
2026-03-12T04:05+0300
2026-03-12T04:12+0300
экономика
гайана
венесуэла
мид
оон
МЕХИКО, 12 мар - ПРАЙМ. Венесуэла осуждает объявленные властями Гайаны планы начать трехмерную сейсмическую разведку в морских районах, которые Каракас считает спорными, говорится в заявлении, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль. "Венесуэла категорически отвергает объявление правительства Кооперативной Республики Гайана о начале кампании трехмерной сейсмической разведки в морских районах, которые эта страна пытается в одностороннем порядке представить как часть своей предполагаемой исключительной экономической зоны", - сказано в документе, который Хиль разместил в своем Telegram-канале. Каракас, согласно тексту, считает действия Гайаны нарушением принципов международного права, поскольку речь идет о неделимитированных морских пространствах. Боливарианская республика потребовала от властей Гайаны воздержаться от односторонних действий, которые могут усугубить разногласия между странами и противоречат нормам международного права, регулирующим отношения между прибрежными государствами. "Венесуэла вновь заявляет, что не признает и не будет признавать никаких концессий, лицензий или деятельности по разведке или эксплуатации природных ресурсов в неразграниченных морских районах, которые были предоставлены Гайаной в одностороннем порядке, а также прав, которые третьи стороны могут пытаться вывести из таких незаконных действий", - говорится в тексте документа. Поводом для заявления стала объявленная Джорджтауном программа крупномасштабной морской трехмерной сейсмической разведки. Она должна охватить около 25 тысяч квадратных километров и направлена на расширение данных о нефтегазовом потенциале окружающих вод. Полученные данные планируется использовать для повышения привлекательности шельфовых участков для инвесторов. Венесуэла и Гайана на протяжении десятилетий спорят о принадлежности территории Эссекибо и прилегающих морских районов, где в последние годы были открыты крупные нефтяные месторождения. Спор рассматривается Международным судом ООН.
гайана
венесуэла
