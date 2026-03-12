Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Боливии разрешили иностранным авиакомпаниям забирать пассажиров - 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T01:49+0300
2026-03-12T01:49+0300
бизнес
боливия
буэнос-айрес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868226628.jpg?1773269390
МЕХИКО, 12 мар - ПРАЙМ. Власти Боливии разрешили иностранным авиакомпаниям забирать пассажиров в боливийских аэропортах для перевозки в третьи страны, открыв так называемую "пятую свободу воздуха" в рамках политики либерализации авиационного рынка, сообщил министр общественных работ Маурисио Самора. "Что такое пятая свобода? Это когда авиакомпания, например Aerolíneas Argentinas, может прилететь из Буэнос-Айреса в Санта-Крус и оттуда взять боливийских или иностранных пассажиров, чтобы лететь дальше в другую страну. Раньше это было запрещено", - пояснил Самора на пресс-конференции, его выступление транслировало в соцсетях издание Vision 360. По словам министра, решение стало частью политики "открытого неба", продвигаемой правительством президента Родриго Паса, и должно повысить конкуренцию на рынке авиаперевозок и улучшить качество услуг для пассажиров. Самора отметил, что интерес к работе на боливийском рынке уже проявили несколько зарубежных авиакомпаний, включая аргентинскую Flybondi, колумбийскую Tampa Cargo, панамскую Wingo и перуанскую APSA. Кроме того, три группы боливийских компаний рассматривают возможность запуска внутренних рейсов. Министр также сообщил, что колумбийская авиакомпания Avianca начнет выполнять ежедневные рейсы между Куско и Ла-Пасом, что позволит увеличить поток пассажиров примерно на 4,6 тысячи человек. Одновременно власти усиливают позиции государственной авиакомпании Boliviana de Aviación (BoA), которая должна конкурировать в условиях более открытого рынка. По словам министра, флот перевозчика уже увеличен до 13 самолетов, а к июлю он должен вырасти до 16, и до 18 - к ноябрю. Кроме того, правительство объявило о планах привлечь частные компании для оказания услуг "воздушного такси" в северные регионы страны, включая Кобиху, Гуаярамерин и Риберальту, где отмечаются проблемы с регулярным авиасообщением.
бизнес, боливия, буэнос-айрес
Бизнес, БОЛИВИЯ, БУЭНОС-АЙРЕС
01:49 12.03.2026
 
Власти Боливии разрешили иностранным авиакомпаниям забирать пассажиров

Власти Боливии разрешили иностранным авиакомпаниям забирать пассажиров в аэропортах

МЕХИКО, 12 мар - ПРАЙМ. Власти Боливии разрешили иностранным авиакомпаниям забирать пассажиров в боливийских аэропортах для перевозки в третьи страны, открыв так называемую "пятую свободу воздуха" в рамках политики либерализации авиационного рынка, сообщил министр общественных работ Маурисио Самора.
"Что такое пятая свобода? Это когда авиакомпания, например Aerolíneas Argentinas, может прилететь из Буэнос-Айреса в Санта-Крус и оттуда взять боливийских или иностранных пассажиров, чтобы лететь дальше в другую страну. Раньше это было запрещено", - пояснил Самора на пресс-конференции, его выступление транслировало в соцсетях издание Vision 360.
По словам министра, решение стало частью политики "открытого неба", продвигаемой правительством президента Родриго Паса, и должно повысить конкуренцию на рынке авиаперевозок и улучшить качество услуг для пассажиров.
Самора отметил, что интерес к работе на боливийском рынке уже проявили несколько зарубежных авиакомпаний, включая аргентинскую Flybondi, колумбийскую Tampa Cargo, панамскую Wingo и перуанскую APSA. Кроме того, три группы боливийских компаний рассматривают возможность запуска внутренних рейсов.
Министр также сообщил, что колумбийская авиакомпания Avianca начнет выполнять ежедневные рейсы между Куско и Ла-Пасом, что позволит увеличить поток пассажиров примерно на 4,6 тысячи человек.
Одновременно власти усиливают позиции государственной авиакомпании Boliviana de Aviación (BoA), которая должна конкурировать в условиях более открытого рынка. По словам министра, флот перевозчика уже увеличен до 13 самолетов, а к июлю он должен вырасти до 16, и до 18 - к ноябрю.
Кроме того, правительство объявило о планах привлечь частные компании для оказания услуг "воздушного такси" в северные регионы страны, включая Кобиху, Гуаярамерин и Риберальту, где отмечаются проблемы с регулярным авиасообщением.
 
