Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали лучшее время для замены зимних шин на летние - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/vremja-868228399.html
Эксперты назвали лучшее время для замены зимних шин на летние
Эксперты назвали лучшее время для замены зимних шин на летние - 12.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты назвали лучшее время для замены зимних шин на летние
Оптимальным временем для замены зимних автомобильных шин на летние является период, когда среднесуточная температура воздуха начинает стабильно превышать 7... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T03:47+0300
2026-03-12T04:14+0300
бизнес
авито
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868228399.jpg?1773278047
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Оптимальным временем для замены зимних автомобильных шин на летние является период, когда среднесуточная температура воздуха начинает стабильно превышать 7 градусов Цельсия, сообщили РИА Новости в "Авито Авто". "Зимние шины летом теряют сцепление и изнашиваются быстрее, поэтому их своевременная замена важна и для безопасности, и для экономии... Устанавливать летние шины лучше после того, как среднесуточная температура стабильно превышает +7 градусов Цельсия", - рассказали в компании. В "Авито" отметили, что слишком ранняя замена шин может быть опасна из-за внезапного выпадения снега. Там добавили, что помимо шин после зимнего сезона стоит обратить внимание на техническое состояние резинотехнических элементов подвески автомобиля - пыльников и сайлент-блоков. Они могут потерять эластичность, что негативно сказывается на надежности ходовой части машины, поэтому их нужно осмотреть и при необходимости заменить. "Если после зимы появились новые стуки, скрипы или странные вибрации при езде, сразу отправляйтесь в сервис, чтобы специалисты проверили состояние амортизаторов, шарниров и втулок", - подчеркнули эксперты компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, авито
Бизнес, Авито
03:47 12.03.2026 (обновлено: 04:14 12.03.2026)
 
Эксперты назвали лучшее время для замены зимних шин на летние

РИА Новости: летние шины посоветовали устанавливать при среднесуточной температуре +7

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Оптимальным временем для замены зимних автомобильных шин на летние является период, когда среднесуточная температура воздуха начинает стабильно превышать 7 градусов Цельсия, сообщили РИА Новости в "Авито Авто".
"Зимние шины летом теряют сцепление и изнашиваются быстрее, поэтому их своевременная замена важна и для безопасности, и для экономии... Устанавливать летние шины лучше после того, как среднесуточная температура стабильно превышает +7 градусов Цельсия", - рассказали в компании.
В "Авито" отметили, что слишком ранняя замена шин может быть опасна из-за внезапного выпадения снега.
Там добавили, что помимо шин после зимнего сезона стоит обратить внимание на техническое состояние резинотехнических элементов подвески автомобиля - пыльников и сайлент-блоков. Они могут потерять эластичность, что негативно сказывается на надежности ходовой части машины, поэтому их нужно осмотреть и при необходимости заменить.
"Если после зимы появились новые стуки, скрипы или странные вибрации при езде, сразу отправляйтесь в сервис, чтобы специалисты проверили состояние амортизаторов, шарниров и втулок", - подчеркнули эксперты компании.
 
БизнесАвито
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала