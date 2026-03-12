https://1prime.ru/20260312/vremja-868228399.html

Эксперты назвали лучшее время для замены зимних шин на летние

Эксперты назвали лучшее время для замены зимних шин на летние - 12.03.2026

Эксперты назвали лучшее время для замены зимних шин на летние

Оптимальным временем для замены зимних автомобильных шин на летние является период, когда среднесуточная температура воздуха начинает стабильно превышать 7... | 12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Оптимальным временем для замены зимних автомобильных шин на летние является период, когда среднесуточная температура воздуха начинает стабильно превышать 7 градусов Цельсия, сообщили РИА Новости в "Авито Авто". "Зимние шины летом теряют сцепление и изнашиваются быстрее, поэтому их своевременная замена важна и для безопасности, и для экономии... Устанавливать летние шины лучше после того, как среднесуточная температура стабильно превышает +7 градусов Цельсия", - рассказали в компании. В "Авито" отметили, что слишком ранняя замена шин может быть опасна из-за внезапного выпадения снега. Там добавили, что помимо шин после зимнего сезона стоит обратить внимание на техническое состояние резинотехнических элементов подвески автомобиля - пыльников и сайлент-блоков. Они могут потерять эластичность, что негативно сказывается на надежности ходовой части машины, поэтому их нужно осмотреть и при необходимости заменить. "Если после зимы появились новые стуки, скрипы или странные вибрации при езде, сразу отправляйтесь в сервис, чтобы специалисты проверили состояние амортизаторов, шарниров и втулок", - подчеркнули эксперты компании.

бизнес, авито