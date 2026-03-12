Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСК назвал регионы с наибольшим числом аварий на дорогах - 12.03.2026
ВСК назвал регионы с наибольшим числом аварий на дорогах
ВСК назвал регионы с наибольшим числом аварий на дорогах - 12.03.2026, ПРАЙМ
ВСК назвал регионы с наибольшим числом аварий на дорогах
Москва по итогам 2025 года вновь стала лидером по количеству ДТП, обогнав Краснодар, а Татарстан, Санкт-Петербург и Челябинская область снизили аварийность на... | 12.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москва по итогам 2025 года вновь стала лидером по количеству ДТП, обогнав Краснодар, а Татарстан, Санкт-Петербург и Челябинская область снизили аварийность на дорогах, говорится в материалах Страхового дома ВСК, с которым ознакомилось РИА Новости. По данным страховщика, в антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва (9%) и Краснодар (7%), а также Московская область (6%), Новосибирская область (3,6%), Ростовская область (2,8%) и Башкирия (2,8%). При этом ряд регионов, которые ранее входили в число антилидеров по аварийности, покинули топ этого рейтинга: это Татарстан (2,1%), Санкт-Петербург (2,3%) и Челябинская область (2,7%). Отмечается, что в ТОП-5 наиболее аварийных авто по ОСАГО по итогам прошлого года вошли: LADA – на автомобили этой марки пришлось 12% ДТП за год, Toyota – 11%, Kia – 7%, Hyundai – 7% и Nissan – 5%. "На популярные китайские бренды приходится порядка 5,5% ДТП (при доле в 6% от всего российского автопарка по оценкам "Автостата"). В лидерах – Chery (1,6% от общего числа ДТП и 29% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,4% и 25% соответственно) и Geely (1,2% и 21% соответственно)", – говорится в материалах. Страховщик также обратил внимание на рост числа аварий с участием корпоративных автомобилей. "Примерно 20% ДТП происходит с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Годом ранее этот показатель составлял 18%", - говорится в материалах. Мужчины, по данным страховой компании, по-прежнему чаще женщин являются виновниками дорожных аварий: в прошлом году на них прошлось 80% ДТП.
07:46 12.03.2026 (обновлено: 07:50 12.03.2026)
 
ВСК назвал регионы с наибольшим числом аварий на дорогах

ВСК: Москва вновь стала лидером по количеству ДТП, обогнав Краснодар

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москва по итогам 2025 года вновь стала лидером по количеству ДТП, обогнав Краснодар, а Татарстан, Санкт-Петербург и Челябинская область снизили аварийность на дорогах, говорится в материалах Страхового дома ВСК, с которым ознакомилось РИА Новости.
По данным страховщика, в антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва (9%) и Краснодар (7%), а также Московская область (6%), Новосибирская область (3,6%), Ростовская область (2,8%) и Башкирия (2,8%).
При этом ряд регионов, которые ранее входили в число антилидеров по аварийности, покинули топ этого рейтинга: это Татарстан (2,1%), Санкт-Петербург (2,3%) и Челябинская область (2,7%).
Отмечается, что в ТОП-5 наиболее аварийных авто по ОСАГО по итогам прошлого года вошли: LADA – на автомобили этой марки пришлось 12% ДТП за год, Toyota – 11%, Kia – 7%, Hyundai – 7% и Nissan – 5%.
"На популярные китайские бренды приходится порядка 5,5% ДТП (при доле в 6% от всего российского автопарка по оценкам "Автостата"). В лидерах – Chery (1,6% от общего числа ДТП и 29% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,4% и 25% соответственно) и Geely (1,2% и 21% соответственно)", – говорится в материалах.
Страховщик также обратил внимание на рост числа аварий с участием корпоративных автомобилей. "Примерно 20% ДТП происходит с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Годом ранее этот показатель составлял 18%", - говорится в материалах.
Мужчины, по данным страховой компании, по-прежнему чаще женщин являются виновниками дорожных аварий: в прошлом году на них прошлось 80% ДТП.
 
