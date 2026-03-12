Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2026 год - 12.03.2026
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2026 год
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мирового ВВП по итогам текущего года до 2,6% с декабрьской оценки в 2,4%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO). "Мировой рост (ВВП - ред.) составил 2,7% в прошлом году, что близко к его долгосрочному среднему показателю. Предполагая, что недавний скачок цен на нефть будет относительно кратковременным, Fitch прогнозирует лишь незначительное замедление в 2026 году до 2,6%, и это пересмотр с 2,4% в декабрьском отчете GEO", - сообщает Fitch. Прогноз роста ВВП США повышен на текущий год до 2,2% с 2% в прошлом обновлении прогноза, за прошлый год рост экономики страны также оценивается в 2,2%. Ожидания роста экономики еврозоны остались на декабрьской оценке в 1,3%, сообщает также агентство. Fitch отмечает, что основные тенденции роста "улучшаются", но рост цен на энергоносители являют собой "новое препятствие". ВВП Китая, по прогнозу агентства, замедлит рост до 4,3%, а не до 4,1%, как ожидалось в декабре, с 5% в 2025 году, из-за ослабления роста потребительских расходов и экспорта, сообщает Fitch.
16:47 12.03.2026
 
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2026 год

Fitch повысило прогноз роста ВВП мира по итогам 2026 года до 2,6%

Логотип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мирового ВВП по итогам текущего года до 2,6% с декабрьской оценки в 2,4%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO).
"Мировой рост (ВВП - ред.) составил 2,7% в прошлом году, что близко к его долгосрочному среднему показателю. Предполагая, что недавний скачок цен на нефть будет относительно кратковременным, Fitch прогнозирует лишь незначительное замедление в 2026 году до 2,6%, и это пересмотр с 2,4% в декабрьском отчете GEO", - сообщает Fitch.
Прогноз роста ВВП США повышен на текущий год до 2,2% с 2% в прошлом обновлении прогноза, за прошлый год рост экономики страны также оценивается в 2,2%.
Ожидания роста экономики еврозоны остались на декабрьской оценке в 1,3%, сообщает также агентство. Fitch отмечает, что основные тенденции роста "улучшаются", но рост цен на энергоносители являют собой "новое препятствие".
ВВП Китая, по прогнозу агентства, замедлит рост до 4,3%, а не до 4,1%, как ожидалось в декабре, с 5% в 2025 году, из-за ослабления роста потребительских расходов и экспорта, сообщает Fitch.
