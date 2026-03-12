https://1prime.ru/20260312/vyruchka-868251494.html

Выручка портового оператора DP World за год выросла на 22%

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Выручка одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) за прошлый год поднялась на 22% в годовом выражении, до рекордных 24,422 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. В итоге прибыль, приходящаяся на акционеров и до раскрытия отдельных статей, поднялась на 42,7%, до 1,072 миллиарда долларов, после раскрытия - подскочила в 1,7 раза к прошлому году, до 1,002 миллиарда. Скорректированная EBITDA по итогам прошлого года выросла на 18% - до 6,43 миллиарда долларов, что также стало рекордом. В регионе Ближнего Востока, Европы и Африки выручка поднялась на 20,1% - до 16,714 миллиарда долларов; в регионе Австралии, Северной и Южной Америки - на 26,3%, до 4,111 миллиарда; а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индии - на 26,4%, до 3,597 миллиарда. Капитальные затраты за год выросли до 3,1 миллиарда долларов с 2,2 миллиарда годом ранее. Компания DP World специализируется на портовой деятельности. Базируется в Дубае, ОАЭ. Штат компании превышает 126 тысяч человек.

