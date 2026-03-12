Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом - 12.03.2026
В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом
В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом
2026-03-12T20:23+0300
2026-03-12T20:23+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пользователи сервиса "Яндекс Go" при проблемах с интернетом могут вызвать такси по номеру телефона, который им предложит приложение, и оплатить заказ наличными, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Если интернет нестабильный, то Яндекс Go может автоматически предложить заказ по телефону… Если он сделал заказ по телефону, то нужно оплатить его наличными в конце поездки", - рассказали в компании. Также пассажир может подключиться к ближайшему доступному Wi-Fi для заказа машины в приложении. В компании рекомендуют в таких случаях созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. После такой поездки следует проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. "Водители такси могут принимать заказы по телефону, включив специальную функцию в "Яндекс Про": водителю поступает звонок, он подтверждает заказ и затем получает в смс-сообщении маршрут и специальный номер телефона для связи с пассажиром", - добавили в "Яндексе". Завершить поездку в таком случае он также может звонком. В приложении "Яндекс Про" водители могут скачать карты города и прокладывать маршруты без интернета.
20:23 12.03.2026
 
В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пользователи сервиса "Яндекс Go" при проблемах с интернетом могут вызвать такси по номеру телефона, который им предложит приложение, и оплатить заказ наличными, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
"Если интернет нестабильный, то Яндекс Go может автоматически предложить заказ по телефону… Если он сделал заказ по телефону, то нужно оплатить его наличными в конце поездки", - рассказали в компании.
Также пассажир может подключиться к ближайшему доступному Wi-Fi для заказа машины в приложении. В компании рекомендуют в таких случаях созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. После такой поездки следует проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно.
"Водители такси могут принимать заказы по телефону, включив специальную функцию в "Яндекс Про": водителю поступает звонок, он подтверждает заказ и затем получает в смс-сообщении маршрут и специальный номер телефона для связи с пассажиром", - добавили в "Яндексе".
Завершить поездку в таком случае он также может звонком. В приложении "Яндекс Про" водители могут скачать карты города и прокладывать маршруты без интернета.
