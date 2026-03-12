https://1prime.ru/20260312/yandeks-868255589.html

В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом

В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом - 12.03.2026, ПРАЙМ

В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом

Пользователи сервиса "Яндекс Go" при проблемах с интернетом могут вызвать такси по номеру телефона, который им предложит приложение, и оплатить заказ наличными, | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T20:23+0300

2026-03-12T20:23+0300

2026-03-12T20:23+0300

экономика

технологии

бизнес

яндекс go

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866949259_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_2d85a363e6cf5e76e63515139f5c774e.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пользователи сервиса "Яндекс Go" при проблемах с интернетом могут вызвать такси по номеру телефона, который им предложит приложение, и оплатить заказ наличными, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Если интернет нестабильный, то Яндекс Go может автоматически предложить заказ по телефону… Если он сделал заказ по телефону, то нужно оплатить его наличными в конце поездки", - рассказали в компании. Также пассажир может подключиться к ближайшему доступному Wi-Fi для заказа машины в приложении. В компании рекомендуют в таких случаях созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. После такой поездки следует проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. "Водители такси могут принимать заказы по телефону, включив специальную функцию в "Яндекс Про": водителю поступает звонок, он подтверждает заказ и затем получает в смс-сообщении маршрут и специальный номер телефона для связи с пассажиром", - добавили в "Яндексе". Завершить поездку в таком случае он также может звонком. В приложении "Яндекс Про" водители могут скачать карты города и прокладывать маршруты без интернета.

https://1prime.ru/20260311/peskov-868205194.html

https://1prime.ru/20260310/peskov-868171018.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, яндекс go, яндекс