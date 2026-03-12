https://1prime.ru/20260312/yandeks-868255589.html
В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом
В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом - 12.03.2026, ПРАЙМ
В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом
Пользователи сервиса "Яндекс Go" при проблемах с интернетом могут вызвать такси по номеру телефона, который им предложит приложение, и оплатить заказ наличными, | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T20:23+0300
2026-03-12T20:23+0300
2026-03-12T20:23+0300
экономика
технологии
бизнес
яндекс go
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866949259_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_2d85a363e6cf5e76e63515139f5c774e.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пользователи сервиса "Яндекс Go" при проблемах с интернетом могут вызвать такси по номеру телефона, который им предложит приложение, и оплатить заказ наличными, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Если интернет нестабильный, то Яндекс Go может автоматически предложить заказ по телефону… Если он сделал заказ по телефону, то нужно оплатить его наличными в конце поездки", - рассказали в компании. Также пассажир может подключиться к ближайшему доступному Wi-Fi для заказа машины в приложении. В компании рекомендуют в таких случаях созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. После такой поездки следует проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. "Водители такси могут принимать заказы по телефону, включив специальную функцию в "Яндекс Про": водителю поступает звонок, он подтверждает заказ и затем получает в смс-сообщении маршрут и специальный номер телефона для связи с пассажиром", - добавили в "Яндексе". Завершить поездку в таком случае он также может звонком. В приложении "Яндекс Про" водители могут скачать карты города и прокладывать маршруты без интернета.
https://1prime.ru/20260311/peskov-868205194.html
https://1prime.ru/20260310/peskov-868171018.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866949259_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_358bf293010a5a9b44ee4699dc72e928.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, яндекс go, яндекс
Экономика, Технологии, Бизнес, Яндекс Go, Яндекс
В "Яндекс Go" рассказали, как вызвать такси при проблемах с интернетом
При проблемах с интернетом пользователи "Яндекс Go" могут вызвать такси по номеру телефона