МИД: Россия стремится избегать политизации вопроса поставок энергоносителей
2026-03-12T17:10+0300
энергетика
газ
россия
мария захарова
ес
мид рф
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия стремится избегать политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям, несмотря на дискриминационные действия Евросоюза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Несмотря на откровенно дискриминационные антирыночные действия Евросоюза, Россия старается избегать какой бы то ни было политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям. Наша страна неоднократно подтверждала свою готовность развивать взаимовыгодное энергосотрудничество со всеми конструктивно настроенными партнерами", - сказала Захаров.
