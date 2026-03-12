Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: Россия стремится избегать политизации вопроса поставок энергоносителей - 12.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260312/zakharova-868249935.html
МИД: Россия стремится избегать политизации вопроса поставок энергоносителей
2026-03-12T17:10+0300
2026-03-12T17:10+0300
энергетика
газ
россия
мария захарова
ес
мид рф
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия стремится избегать политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям, несмотря на дискриминационные действия Евросоюза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Несмотря на откровенно дискриминационные антирыночные действия Евросоюза, Россия старается избегать какой бы то ни было политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям. Наша страна неоднократно подтверждала свою готовность развивать взаимовыгодное энергосотрудничество со всеми конструктивно настроенными партнерами", - сказала Захаров.
газ, россия, мария захарова, ес, мид рф
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
17:10 12.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия стремится избегать политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям, несмотря на дискриминационные действия Евросоюза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на откровенно дискриминационные антирыночные действия Евросоюза, Россия старается избегать какой бы то ни было политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям. Наша страна неоднократно подтверждала свою готовность развивать взаимовыгодное энергосотрудничество со всеми конструктивно настроенными партнерами", - сказала Захаров.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом
Вчера, 17:30
 
ЭнергетикаГазРОССИЯМария ЗахароваЕСМИД РФ
 
 
