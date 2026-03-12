https://1prime.ru/20260312/zapad-868231669.html

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Европе угрожает серьезный кризис с боеприпасами — почти ни одна страна не имеет достаточно крупных запасов вооружения, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung."Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве. В случае кризиса запасы будут исчерпаны за несколько дней", — признался функционер.Паппергер также подчеркнул нехватку бронетанковой техники."Существует высокий спрос на бронетехнику. Потенциальный конфликт НАТО с Россией будет сильно отличаться от нынешнего между Украиной и Россией. НАТО всегда будет стремиться поддерживать динамичное передвижение своих войск. Это невозможно сделать пешком; необходима бронетехника", — добавил он.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается атаковать другие страны. По его словам, западные политики используют риторику о мнимой угрозе, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

