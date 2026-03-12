Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В считанные дни": на Западе забили тревогу из-за дефицита запасов оружия - 12.03.2026
"В считанные дни": на Западе забили тревогу из-за дефицита запасов оружия
"В считанные дни": на Западе забили тревогу из-за дефицита запасов оружия - 12.03.2026, ПРАЙМ
"В считанные дни": на Западе забили тревогу из-за дефицита запасов оружия
Европе угрожает серьезный кризис с боеприпасами — почти ни одна страна не имеет достаточно крупных запасов вооружения, заявил глава оборонного концерна... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T07:21+0300
2026-03-12T07:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849058530_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_eae683f0962495a75547af135e92ccf1.png
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Европе угрожает серьезный кризис с боеприпасами — почти ни одна страна не имеет достаточно крупных запасов вооружения, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung."Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве. В случае кризиса запасы будут исчерпаны за несколько дней", — признался функционер.Паппергер также подчеркнул нехватку бронетанковой техники."Существует высокий спрос на бронетехнику. Потенциальный конфликт НАТО с Россией будет сильно отличаться от нынешнего между Украиной и Россией. НАТО всегда будет стремиться поддерживать динамичное передвижение своих войск. Это невозможно сделать пешком; необходима бронетехника", — добавил он.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается атаковать другие страны. По его словам, западные политики используют риторику о мнимой угрозе, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.
07:21 12.03.2026
 
"В считанные дни": на Западе забили тревогу из-за дефицита запасов оружия

Глава Rheinmetall Паппергер признал нехватку боеприпасов в Европе

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall. Архивное фото
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Европе угрожает серьезный кризис с боеприпасами — почти ни одна страна не имеет достаточно крупных запасов вооружения, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
"Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве. В случае кризиса запасы будут исчерпаны за несколько дней", — признался функционер.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"Уничтожить ради денег": на Западе испугались новых угроз Зеленского
07:18
Паппергер также подчеркнул нехватку бронетанковой техники.
"Существует высокий спрос на бронетехнику. Потенциальный конфликт НАТО с Россией будет сильно отличаться от нынешнего между Украиной и Россией. НАТО всегда будет стремиться поддерживать динамичное передвижение своих войск. Это невозможно сделать пешком; необходима бронетехника", — добавил он.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"На руку Москве": на Западе рассказали, чего лишится Украина из-за Ирана
07:09
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается атаковать другие страны. По его словам, западные политики используют риторику о мнимой угрозе, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.
 
