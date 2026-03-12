Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.03.2026
На Иркутском авиазаводе семь человек пострадали при подготовке самолета
На Иркутском авиазаводе семь человек пострадали при подготовке самолета
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Семь человек получили травмы на Иркутском авиационном заводе в результате опрокидывания оборудования при подготовке самолета к вылету, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "На территории Иркутского авиационного завода в ходе подготовки самолета к вылету потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов. В результате семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в медучреждение, им оказывается необходимая помощь. Пять человек от госпитализации отказались", - рассказали в ОАК. На заводе проводится внутреннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и для принятия мер по обеспечению безусловного соблюдения требований техники безопасности, отметили в корпорации.
11:55 12.03.2026 (обновлено: 11:56 12.03.2026)
 
На Иркутском авиазаводе семь человек пострадали при подготовке самолета

ОАК: при подготовке самолета к вылету на Иркутском авиазаводе пострадали 7 человек

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Семь человек получили травмы на Иркутском авиационном заводе в результате опрокидывания оборудования при подготовке самолета к вылету, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"На территории Иркутского авиационного завода в ходе подготовки самолета к вылету потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов. В результате семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в медучреждение, им оказывается необходимая помощь. Пять человек от госпитализации отказались", - рассказали в ОАК.
На заводе проводится внутреннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и для принятия мер по обеспечению безусловного соблюдения требований техники безопасности, отметили в корпорации.
 
