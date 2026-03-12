https://1prime.ru/20260312/zavod-868240029.html
На Иркутском авиазаводе семь человек пострадали при подготовке самолета
На Иркутском авиазаводе семь человек пострадали при подготовке самолета
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Семь человек получили травмы на Иркутском авиационном заводе в результате опрокидывания оборудования при подготовке самолета к вылету, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "На территории Иркутского авиационного завода в ходе подготовки самолета к вылету потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов. В результате семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в медучреждение, им оказывается необходимая помощь. Пять человек от госпитализации отказались", - рассказали в ОАК. На заводе проводится внутреннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и для принятия мер по обеспечению безусловного соблюдения требований техники безопасности, отметили в корпорации.
