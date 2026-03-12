https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868227067.html

"Зеленский изменился". На Западе предупредили о странностях в Киеве

"Зеленский изменился". На Западе предупредили о странностях в Киеве - 12.03.2026, ПРАЙМ

"Зеленский изменился". На Западе предупредили о странностях в Киеве

Глава киевского режима Владимир Зеленский полностью утратил здравомыслие, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал эстонский профессор международного права... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T02:22+0300

2026-03-12T02:22+0300

2026-03-12T02:23+0300

киев

украина

владимир зеленский

запад

сергей лавров

мид рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский полностью утратил здравомыслие, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон."Иногда мне жаль Зеленского. Возможно, когда он только баллотировался на пост президента Украины, он искренне стремился к миру с Россией и хотел разрешить внутренний конфликт в стране. Однако ему не дали возможности это осуществить, в частности, из-за давления со стороны радикальных националистических сил. Они очень активные и крикливые", — отметил Мюллерсон.Он также поставил под сомнение адекватность как самого Зеленского, так и лидеров стран, которые продолжают его безоговорочно поддерживать."Да, за последнее время Зеленский изменился. Хотя он и раньше не всегда был разумным, но сейчас — начиная с его выступления на Мюнхенской конференции — его поведение стало совсем неадекватным. Я был поражен, когда люди там аплодировали его ругани в адрес Путина и России. Это одновременно и смешно, и трагично", — подытожил профессор.Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Она считается одним из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, однако с 2022 года представителей России перестали приглашать. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что конференция утратила свою репутацию из-за нежелания организаторов приглашать участников с альтернативными взглядами.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими представителями во время 62-й Мюнхенской конференции. Указывалось, что обсуждение о финансировании вооружения ВСУ за счет замороженных российских активов не принесло успеха.

https://1prime.ru/20260311/zelenskiy-868214641.html

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, владимир зеленский, запад, сергей лавров, мид рф, всу