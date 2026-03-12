Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868231526.html
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Жёсткое поведение Владимира Зеленского превращает Украину и её вооружённые силы в серьёзную угрозу для Европы, подчеркнул венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока в интервью изданию Mandiner."Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский практически ведет себя как хулиган всея Европы. &lt;…&gt; За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег. &lt;…&gt; Именно из-за все более агрессивного и жестокого поведения Зеленского все больше государств — членов ЕС &lt;…&gt; начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности для Европы", — рассказал он.По мнению министра, Запад не может доверять такому лидеру, как Зеленский. Поэтому он считает, что над украинскими вооружёнными силами необходимо установить контроль в интересах безопасности Европы."Если Зеленский будет добиваться постоянной финансовой поддержки с такой же настойчивостью и таким же образом, имея за спиной армию после окончания российско-украинского конфликта, то с этого момента она будет представлять собой первостепенную угрозу безопасности для Европы, которую необходимо каким-то образом контролировать", — признался Бока.Ранее глава киевской власти угрожал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану встречей с украинскими боевиками из-за блокировки новым кредитом от ЕС. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что такие угрозы в адрес Орбана превышают допустимые рамки, и призвал Евросоюз отстраниться от этих высказываний.
07:18 12.03.2026 (обновлено: 07:19 12.03.2026)
 
"Уничтожить ради денег": на Западе испугались новых угроз Зеленского

Венгерский министр Бока: агрессивные действия Зеленского стали угрозой для Европы

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Александр Сырский и Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Жёсткое поведение Владимира Зеленского превращает Украину и её вооружённые силы в серьёзную угрозу для Европы, подчеркнул венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока в интервью изданию Mandiner.
"Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский практически ведет себя как хулиган всея Европы. <…> За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег. <…> Именно из-за все более агрессивного и жестокого поведения Зеленского все больше государств — членов ЕС <…> начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности для Европы", — рассказал он.
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
В США поразились инциденту между Зеленским и Будановым*
07:12
По мнению министра, Запад не может доверять такому лидеру, как Зеленский. Поэтому он считает, что над украинскими вооружёнными силами необходимо установить контроль в интересах безопасности Европы.
"Если Зеленский будет добиваться постоянной финансовой поддержки с такой же настойчивостью и таким же образом, имея за спиной армию после окончания российско-украинского конфликта, то с этого момента она будет представлять собой первостепенную угрозу безопасности для Европы, которую необходимо каким-то образом контролировать", — признался Бока.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Вы мне угрожали". Орбан набросился на Зеленского
7 марта, 15:29
Ранее глава киевской власти угрожал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану встречей с украинскими боевиками из-за блокировки новым кредитом от ЕС. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что такие угрозы в адрес Орбана превышают допустимые рамки, и призвал Евросоюз отстраниться от этих высказываний.
 
ЕСВладимир ЗеленскийЕВРОПАМировая экономикаОбществоУКРАИНАЗАПАДВиктор ОрбанРоберт Фицо
 
 
