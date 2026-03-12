Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выпрашивает у Румынии топливо после ссоры с Венгрией - 12.03.2026
Зеленский выпрашивает у Румынии топливо после ссоры с Венгрией
2026-03-12T19:17+0300
2026-03-12T19:17+0300
энергетика
газ
венгрия
украина
румыния
виктор орбан
владимир зеленский
ес
венгрия
украина
румыния
газ, венгрия, украина, румыния, виктор орбан, владимир зеленский, ес
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, РУМЫНИЯ, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС
19:17 12.03.2026
 
Зеленский выпрашивает у Румынии топливо после ссоры с Венгрией

Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину.
"И дизель нам еще нужен. Скажу вам просто, нужен дизель. Я обратился к президенту (Румынии Никушору Дану -ред.) очень хочу, чтобы мы достигли взаимопонимания", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте.
В дефиците топлива на Украине Зеленский традиционно обвинил РФ.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Позднее со стороны Украины и лично Владимира Зеленского неоднократно звучали угрозы в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана и его семьи.
ЭнергетикаГазВЕНГРИЯУКРАИНАРУМЫНИЯВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Заголовок открываемого материала