Зеленский выпрашивает у Румынии топливо после ссоры с Венгрией

Зеленский выпрашивает у Румынии топливо после ссоры с Венгрией - 12.03.2026, ПРАЙМ

Зеленский выпрашивает у Румынии топливо после ссоры с Венгрией

12.03.2026

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину. "И дизель нам еще нужен. Скажу вам просто, нужен дизель. Я обратился к президенту (Румынии Никушору Дану -ред.) очень хочу, чтобы мы достигли взаимопонимания", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте. В дефиците топлива на Украине Зеленский традиционно обвинил РФ. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Позднее со стороны Украины и лично Владимира Зеленского неоднократно звучали угрозы в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана и его семьи.

