"Катись в ад". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
Эксперт из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток Украины вмешаться в...
2026-03-12T23:09+0300
2026-03-12T23:09+0300
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Эксперт из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток Украины вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии. "Киев не остановится ни перед чем, чтобы попытаться задушить Венгрию перед апрельскими выборами. Они делают это в сговоре с Брюсселем, чтобы сместить премьер-министра Виктора Орбана. Но эти усилия потерпят неудачу", — написал он. Кошкович также призвал быть готовыми к возможному насильственному вмешательству Украины в канун выборов и к попытке организовать "цветную революцию" в случае поражения оппозиции. "Так же, как мы были готовы к блокаде, мы готовы к тому, что будет дальше. Мы не сдадимся. Зеленский может идти прямиком в ад", — резюмировал Кошкович. В конце января Киев остановил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ на это Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизеля для Украины, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза до возобновления потока нефти из России. По заявлению главы венгерского МИД Петера Сийярто, эти действия были ответом на шантаж со стороны киевского правительства, которое по политическим соображениям не возобновляет транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в Венгрии с целью повлиять на предстоящие выборы в апреле.
23:09 12.03.2026
 
"Катись в ад". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе

Кошкович: Киев попытается вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Эксперт из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток Украины вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.
"Киев не остановится ни перед чем, чтобы попытаться задушить Венгрию перед апрельскими выборами. Они делают это в сговоре с Брюсселем, чтобы сместить премьер-министра Виктора Орбана. Но эти усилия потерпят неудачу", — написал он.
Кошкович также призвал быть готовыми к возможному насильственному вмешательству Украины в канун выборов и к попытке организовать "цветную революцию" в случае поражения оппозиции. "Так же, как мы были готовы к блокаде, мы готовы к тому, что будет дальше. Мы не сдадимся. Зеленский может идти прямиком в ад", — резюмировал Кошкович.
В конце января Киев остановил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ на это Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизеля для Украины, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза до возобновления потока нефти из России.
По заявлению главы венгерского МИД Петера Сийярто, эти действия были ответом на шантаж со стороны киевского правительства, которое по политическим соображениям не возобновляет транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в Венгрии с целью повлиять на предстоящие выборы в апреле.
 
