"Последние недели". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским - 12.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868261199.html
2026-03-12T23:15+0300
2026-03-12T23:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский все чаще проявляет недовольство по отношению к западным партнерам на фоне осложнений в переговорах и сокращающейся внешней поддержки, отмечает газета Politico. "Похоже, терпение Владимира Зеленского вот-вот лопнет — и это заметно. За последние недели он не щадит ни недругов, ни даже союзников. &lt;…&gt; Все более жесткий тон отражает зреющее в Киеве разочарование: мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка повисла на волоске", — говорится в публикации. Как уточняется, данный эпизод показывает, что резкая риторика лидера киевского режима может иметь негативные последствия для Украины. "Есть риск, что его недруги в Вашингтоне и ряде европейских столиц ухватятся за его выпады и представят главной противницей мирного соглашения Украину, а не Россию", — резюмируют в статье. В последние недели Зеленский прибегает к более жестким фразам в адрес союзников, обвиняя европейских лидеров в недостаточно быстром реагировании на запросы по поддержке и поднимая вопросы касательно подхода президента США Дональда Трампа к разрешению конфликта на Украине. Вдобавок, он неоднократно вступает в конфликты с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Глава киевского правительства ранее угрожал ему встречей с боевиками ВСУ из-за блокирования венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский пересек красные линии и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений. Зеленский постоянно позволяет себе резкие высказывания в адрес представителей Венгрии, включая премьера. Выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он нелестно отозвался об Орбане, утверждая, что тот больше заботится о своем благополучии, чем об армии. В ответ в тот же день венгерский премьер отметил, что из-за некорректного восприятия ситуации с присоединением к Евросоюзу Украина не сможет стать частью объединения.
23:15 12.03.2026
 
"Последние недели". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским

Politico: в Киеве зреет разочарование на фоне тупика в переговорах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский все чаще проявляет недовольство по отношению к западным партнерам на фоне осложнений в переговорах и сокращающейся внешней поддержки, отмечает газета Politico.
"Похоже, терпение Владимира Зеленского вот-вот лопнет — и это заметно. За последние недели он не щадит ни недругов, ни даже союзников. <…> Все более жесткий тон отражает зреющее в Киеве разочарование: мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка повисла на волоске", — говорится в публикации.
Как уточняется, данный эпизод показывает, что резкая риторика лидера киевского режима может иметь негативные последствия для Украины.
"Есть риск, что его недруги в Вашингтоне и ряде европейских столиц ухватятся за его выпады и представят главной противницей мирного соглашения Украину, а не Россию", — резюмируют в статье.
В последние недели Зеленский прибегает к более жестким фразам в адрес союзников, обвиняя европейских лидеров в недостаточно быстром реагировании на запросы по поддержке и поднимая вопросы касательно подхода президента США Дональда Трампа к разрешению конфликта на Украине. Вдобавок, он неоднократно вступает в конфликты с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Глава киевского правительства ранее угрожал ему встречей с боевиками ВСУ из-за блокирования венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский пересек красные линии и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Зеленский постоянно позволяет себе резкие высказывания в адрес представителей Венгрии, включая премьера. Выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он нелестно отозвался об Орбане, утверждая, что тот больше заботится о своем благополучии, чем об армии. В ответ в тот же день венгерский премьер отметил, что из-за некорректного восприятия ситуации с присоединением к Евросоюзу Украина не сможет стать частью объединения.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"Катись в ад". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
23:09
 
