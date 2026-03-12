"Не его дело". Зеленский грубо высказался об Орбане

https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868261673.html

Владимир Зеленский в интервью Politico резко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за блокирование помощи Украине. | 12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью Politico резко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за блокирование помощи Украине."Он блокирует все для Украины: деньги, оружие и наш путь в ЕС, наш уклад жизни", — сказал он.По словам Зеленского, вопрос о блокировании помощи Киеву должен решаться путем диалога между Венгрией и Евросоюзом."Так что, я имею в виду, это не его дело, потому что он один из лидеров ЕС в отношении вопросов ЕС" — утверждает он.Ранее глава киевского режима начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за того, что Будапешт заблокировал очередной кредит Евросоюза для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии и призвал Евросоюз дистанцироваться от подобных заявлений.Зеленский регулярно позволяет себе грубые высказывания в адрес представителей Венгрии, включая премьер-министра. Так, ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности он хамски высказался об Орбане, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день венгерский премьер ответил на выпад, подчеркнув, что из-за неправильного понимания ситуации с присоединением к Евросоюзу Украина не сможет стать членом объединения.

2026

украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, всу, politico, ес, роберт фицо