На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского - 12.03.2026
На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского
На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского - 12.03.2026, ПРАЙМ
На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского
Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют его оторванность от реальности. Такое мнение в интервью Parlamentní... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T23:33+0300
2026-03-12T23:33+0300
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют его оторванность от реальности. Такое мнение в интервью Parlamentní listy высказал бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак."Владимир Зеленский уже давно, года три, три с половиной, живет в отрыве от реальности. За что он борется и что говорит, резко контрастирует с реальностью. Поэтому сейчас невозможно судить, чего он хотел добиться в реальности этой угрозой. На мой взгляд, он живет в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой", — отметил он.По словам дипломата, Зеленский мог воспринимать свои выпады в адрес Орбана как демонстрацию силы, однако в действительности подобные угрозы лишены смысла.Друлак также подчеркнул, что такие заявления вызвали раздражение даже у союзников Киева, что крайне невыгодно для украинского руководства на фоне конфликта с Россией."В общем, Зеленский настроил всех против себя. Объясняется это тем, что уже несколько лет он живет в отрыве от реальности", — заключил он.Ранее глава киевского режима угрожал Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки Венгрией очередного кредита ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии и призвал Евросоюз дистанцироваться от таких заявлений.Зеленский регулярно хамит представителям Венгрии, включая премьер-министра. Так, ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности он позволил себе грубое высказывание в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день венгерский премьер ответил на выпад, подчеркнув, что из-за неправильного понимания ситуации с вступлением в Евросоюз Украина не сможет стать членом объединения.
На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского

Друлак: Зеленский оторвался от реальности и живет в мире пропаганды

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют его оторванность от реальности. Такое мнение в интервью Parlamentní listy высказал бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак.
"Владимир Зеленский уже давно, года три, три с половиной, живет в отрыве от реальности. За что он борется и что говорит, резко контрастирует с реальностью. Поэтому сейчас невозможно судить, чего он хотел добиться в реальности этой угрозой. На мой взгляд, он живет в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой", — отметил он.
"Россия сможет". Слова Зеленского о переговорах разозлили японцев
По словам дипломата, Зеленский мог воспринимать свои выпады в адрес Орбана как демонстрацию силы, однако в действительности подобные угрозы лишены смысла.
Друлак также подчеркнул, что такие заявления вызвали раздражение даже у союзников Киева, что крайне невыгодно для украинского руководства на фоне конфликта с Россией.
"В общем, Зеленский настроил всех против себя. Объясняется это тем, что уже несколько лет он живет в отрыве от реальности", — заключил он.
Ранее глава киевского режима угрожал Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки Венгрией очередного кредита ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии и призвал Евросоюз дистанцироваться от таких заявлений.
Зеленский регулярно хамит представителям Венгрии, включая премьер-министра. Так, ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности он позволил себе грубое высказывание в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день венгерский премьер ответил на выпад, подчеркнув, что из-за неправильного понимания ситуации с вступлением в Евросоюз Украина не сможет стать членом объединения.
"Не его дело". Зеленский грубо высказался об Орбане
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
