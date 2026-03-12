https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868262621.html
На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского
На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского - 12.03.2026, ПРАЙМ
На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского
Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют его оторванность от реальности. Такое мнение в интервью Parlamentní... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T23:33+0300
2026-03-12T23:33+0300
2026-03-12T23:33+0300
венгрия
россия
украина
киев
виктор орбан
владимир зеленский
всу
ес
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют его оторванность от реальности. Такое мнение в интервью Parlamentní listy высказал бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак."Владимир Зеленский уже давно, года три, три с половиной, живет в отрыве от реальности. За что он борется и что говорит, резко контрастирует с реальностью. Поэтому сейчас невозможно судить, чего он хотел добиться в реальности этой угрозой. На мой взгляд, он живет в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой", — отметил он.По словам дипломата, Зеленский мог воспринимать свои выпады в адрес Орбана как демонстрацию силы, однако в действительности подобные угрозы лишены смысла.Друлак также подчеркнул, что такие заявления вызвали раздражение даже у союзников Киева, что крайне невыгодно для украинского руководства на фоне конфликта с Россией."В общем, Зеленский настроил всех против себя. Объясняется это тем, что уже несколько лет он живет в отрыве от реальности", — заключил он.Ранее глава киевского режима угрожал Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки Венгрией очередного кредита ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии и призвал Евросоюз дистанцироваться от таких заявлений.Зеленский регулярно хамит представителям Венгрии, включая премьер-министра. Так, ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности он позволил себе грубое высказывание в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день венгерский премьер ответил на выпад, подчеркнув, что из-за неправильного понимания ситуации с вступлением в Евросоюз Украина не сможет стать членом объединения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20260312/peregovory-868262135.html
https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868261673.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский, всу, ес, роберт фицо
ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ВСУ, ЕС, Роберт Фицо
На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского
Друлак: Зеленский оторвался от реальности и живет в мире пропаганды