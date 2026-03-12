https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868262621.html

На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского

На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского - 12.03.2026, ПРАЙМ

На Западе забеспокоились из-за странной детали в поведении Зеленского

Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют его оторванность от реальности. Такое мнение в интервью Parlamentní... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T23:33+0300

2026-03-12T23:33+0300

2026-03-12T23:33+0300

венгрия

россия

украина

киев

виктор орбан

владимир зеленский

всу

ес

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют его оторванность от реальности. Такое мнение в интервью Parlamentní listy высказал бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак."Владимир Зеленский уже давно, года три, три с половиной, живет в отрыве от реальности. За что он борется и что говорит, резко контрастирует с реальностью. Поэтому сейчас невозможно судить, чего он хотел добиться в реальности этой угрозой. На мой взгляд, он живет в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой", — отметил он.По словам дипломата, Зеленский мог воспринимать свои выпады в адрес Орбана как демонстрацию силы, однако в действительности подобные угрозы лишены смысла.Друлак также подчеркнул, что такие заявления вызвали раздражение даже у союзников Киева, что крайне невыгодно для украинского руководства на фоне конфликта с Россией."В общем, Зеленский настроил всех против себя. Объясняется это тем, что уже несколько лет он живет в отрыве от реальности", — заключил он.Ранее глава киевского режима угрожал Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки Венгрией очередного кредита ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии и призвал Евросоюз дистанцироваться от таких заявлений.Зеленский регулярно хамит представителям Венгрии, включая премьер-министра. Так, ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности он позволил себе грубое высказывание в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день венгерский премьер ответил на выпад, подчеркнув, что из-за неправильного понимания ситуации с вступлением в Евросоюз Украина не сможет стать членом объединения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260312/peregovory-868262135.html

https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868261673.html

венгрия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, россия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский, всу, ес, роберт фицо