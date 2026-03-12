https://1prime.ru/20260312/zoloto-868260031.html

Fitch значительно повысило прогноз по ценам на золото

12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно повысило прогноз по ценам на золото на ближайшие три года, следует из доклада агентства. Так, Fitch ожидает, что в 2026 году цена на золото составит 4500 долларов за тройскую унцию, а не 3400 долларов, как прогнозировалось ранее. На следующий год прогноз был повышен до 3800 долларов за унцию с 2500 долларов, в 2028 году - до 3300 долларов с 2000 долларов. "Более высокие прогнозы по золоту на весь период отражают значительно более высокие рыночные цены на фоне того, как центробанки покупают значительные объемы для диверсификации резервов, а институциональные и розничные инвесторы увеличивают свои вложения в золото. Эти позиции будут колебаться, но макроэкономические факторы… вряд ли ослабнут в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении. Кроме того, заметно были повышены ожидания агентства по ценам на медь - в 2026 году она составит 11 500 долларов за тонну вместо прогнозировавшихся ранее 9500 долларов. На 2027 и 2028 годы ожидания были повышены до 11 000 и 10 000 долларов соответственно. Fitch также пересмотрел в сторону повышения прогнозы по ценам на родий. В текущем году его стоимость составит 8000 долларов за тройскую унцию, а не 6000 долларов, в 2027 году - 6500 долларов вместо 4500 долларов. В 2028 году стоимость металла прогнозируется на уровне 5000 долларов за тройскую унцию, в то время как раньше прогноз находился на уровне 4000 долларов. Агентство также повысило прогнозы по ценам на платину и палладий в 2026-2028 годах. Ожидания по стоимости никеля на текущий год были повышены, в то время как прогнозы на 2028 и 2029 годы были сохранены на прежних уровнях.

