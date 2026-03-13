Абоненты Т2 в Москве стали чаще звонить по голосовой связи

https://1prime.ru/20260313/abonenty-868269299.html

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Абоненты оператора связи Т2 в Москве стали чаще звонить по голосовой связи - трафик за последнюю неделю вырос на 3-4% по сравнению с первой неделей марта, подсчитали для РИА Новости в компании. "За последнюю неделю голосовой трафик вырос на 3-4%", - сообщили в компании. Однако рост трафика вряд ли связан с проблемами в работе мобильного интернета в центре города. Как пояснил оператор, эта динамика находится в рамках недельных колебаний, поскольку на прошлой неделе наблюдался аналогичный рост к значениям предыдущей. В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

