https://1prime.ru/20260313/adobe--868280409.html

Стоимость акций Adobe снижается на 8 процентов после публикации отчетности

Стоимость акций Adobe снижается на 8 процентов после публикации отчетности - 13.03.2026, ПРАЙМ

Стоимость акций Adobe снижается на 8 процентов после публикации отчетности

Акции американского производителя программного обеспечения Adobe снижаются в цене перед открытием основных торгов в пятницу более чем на 8% после публикации... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T14:20+0300

2026-03-13T14:20+0300

2026-03-13T14:20+0300

торги

рынок

калифорния

adobe

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75808/57/758085758_0:32:340:223_1920x0_80_0_0_a4cf394e6a9551699ce197fb0f8bdf7a.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Акции американского производителя программного обеспечения Adobe снижаются в цене перед открытием основных торгов в пятницу более чем на 8% после публикации финансовой отчетности, в которой также сообщается о смене генерального директора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.57 мск акции Adobe дешевеют на постмаркете на 8,07%, до 248 долларов за акцию. В четверг бумаги компании снизились в цене на 1,44%, до 269,78 доллара. Компания опубликовала финансовый отчет, сообщив в нем о кадровых изменениях в компании. "Шантану Нараен (Shantanu Narayen), занимавший пост генерального директора Adobe в течение 18 лет, принял решение покинуть свой пост после назначения преемника. Нараен останется председателем совета директоров", - говорится в отчетности. По итогам первого квартала финансового года, завершившегося 27 февраля, Adobe увеличила чистую прибыль на 4,3% в годовом выражении, до 1,889 миллиарда долларов. При этом разводненная прибыль на акцию составила 4,6 доллара после 4,14 доллара годом ранее. Квартальная выручка поднялась на 12% в годовом выражении, до 6,398 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков в 6,28 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 6,06 доллара, что выше прогноза в 5,86 доллара. По итогам текущего квартала Adobe ожидает выручки на уровне 6,43-6,48 миллиарда долларов, прибыли на акцию - в пределах 4,35-4,4 доллара. Adobe - производитель компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Разработчик популярной программы для редактирования изображений Photoshop.

https://1prime.ru/20260311/aktsii-868213490.html

https://1prime.ru/20260313/aktsii-868274260.html

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, рынок, калифорния, adobe