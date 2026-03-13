Стоимость акций Adobe снижается на 8 процентов после публикации отчетности

https://1prime.ru/20260313/adobe--868280409.html
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Акции американского производителя программного обеспечения Adobe снижаются в цене перед открытием основных торгов в пятницу более чем на 8% после публикации финансовой отчетности, в которой также сообщается о смене генерального директора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.57 мск акции Adobe дешевеют на постмаркете на 8,07%, до 248 долларов за акцию. В четверг бумаги компании снизились в цене на 1,44%, до 269,78 доллара. Компания опубликовала финансовый отчет, сообщив в нем о кадровых изменениях в компании. "Шантану Нараен (Shantanu Narayen), занимавший пост генерального директора Adobe в течение 18 лет, принял решение покинуть свой пост после назначения преемника. Нараен останется председателем совета директоров", - говорится в отчетности. По итогам первого квартала финансового года, завершившегося 27 февраля, Adobe увеличила чистую прибыль на 4,3% в годовом выражении, до 1,889 миллиарда долларов. При этом разводненная прибыль на акцию составила 4,6 доллара после 4,14 доллара годом ранее. Квартальная выручка поднялась на 12% в годовом выражении, до 6,398 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков в 6,28 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 6,06 доллара, что выше прогноза в 5,86 доллара. По итогам текущего квартала Adobe ожидает выручки на уровне 6,43-6,48 миллиарда долларов, прибыли на акцию - в пределах 4,35-4,4 доллара. Adobe - производитель компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Разработчик популярной программы для редактирования изображений Photoshop.
