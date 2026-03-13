https://1prime.ru/20260313/aktsii-868271233.html

Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы на 0,16%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличивается на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 2 876,75 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

