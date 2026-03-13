Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций РФ растет в начале основной торговой сессии пятницы - 13.03.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ растет в начале основной торговой сессии пятницы
Рынок акций РФ растет в начале основной торговой сессии пятницы - 13.03.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ растет в начале основной торговой сессии пятницы
Российский рынок акций, все еще поддерживаемый дорогой нефтью, демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T10:34+0300
2026-03-13T10:34+0300
рынок
торги
евгений локтюхов
владимир чернов
мосбиржа
русал
совкомфлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83930/73/839307397_0:268:3073:1996_1920x0_80_0_0_40f7ccacde66e5f58d2c03d250a42035.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций, все еще поддерживаемый дорогой нефтью, демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск увеличивается на 0,32% относительно предыдущего закрытия - до 2 881,16 пункта. В лидерах роста стоимости — акции "Соллерса" (+2,45%), "Вуш Холдинга" (+2,13%), "Распадской" (+1,14%), префы "Мечела" (+1,10%) и обыкновенные акции "Русала" (+1,02%). В лидерах снижения котировок — бумаги "Совкомфлота" (−1,32%), "Башнефти" (−0,69%), "Русснефти" (−0,52%), "Фармсинтеза" (−0,48%) и "Россетей Центра и Приволжья" (−0,45%). "Сегодня рассчитываем на сохранение позитивных настроений и новых попыток индекса Мосбиржи протестировать 2900 пунктов. Для отката акций нефтяных компаний, пока нефть дорогая, оснований не видим", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня продолжит движение в диапазоне 2850–2950 пунктов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора из-за высоких цен на энергоносители, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Так, майский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1% относительно предыдущего закрытия, до 101,47 доллара за баррель. "И надеемся на оживление спроса на "сильные" бумаги вне нефтегазового сектора, в первую очередь акции банков, – они не вполне оправданно, по нашему мнению, отстают от рынка, как и бумаги – бенефициары снижения ключевой ставки Центробанка", - добавляет Локтюхов.
рынок, торги, евгений локтюхов, владимир чернов, мосбиржа, русал, совкомфлот
Рынок, Торги, Евгений Локтюхов, Владимир Чернов, Мосбиржа, Русал, Совкомфлот
Рынок акций РФ растет в начале основной торговой сессии пятницы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций, все еще поддерживаемый дорогой нефтью, демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск увеличивается на 0,32% относительно предыдущего закрытия - до 2 881,16 пункта.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Российский рынок акций повысился в четверг на фоне дорогой нефти
Вчера, 20:36
В лидерах роста стоимости — акции "Соллерса" (+2,45%), "Вуш Холдинга" (+2,13%), "Распадской" (+1,14%), префы "Мечела" (+1,10%) и обыкновенные акции "Русала" (+1,02%).
В лидерах снижения котировок — бумаги "Совкомфлота" (−1,32%), "Башнефти" (−0,69%), "Русснефти" (−0,52%), "Фармсинтеза" (−0,48%) и "Россетей Центра и Приволжья" (−0,45%).
"Сегодня рассчитываем на сохранение позитивных настроений и новых попыток индекса Мосбиржи протестировать 2900 пунктов. Для отката акций нефтяных компаний, пока нефть дорогая, оснований не видим", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня продолжит движение в диапазоне 2850–2950 пунктов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора из-за высоких цен на энергоносители, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Так, майский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1% относительно предыдущего закрытия, до 101,47 доллара за баррель.
"И надеемся на оживление спроса на "сильные" бумаги вне нефтегазового сектора, в первую очередь акции банков, – они не вполне оправданно, по нашему мнению, отстают от рынка, как и бумаги – бенефициары снижения ключевой ставки Центробанка", - добавляет Локтюхов.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Физлица в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже
11 марта, 17:20
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
