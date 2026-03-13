Рынок акций РФ растет в начале основной торговой сессии пятницы
Мосбиржа: рынок акций, поддерживаемый дорогой нефтью, растет в начале торговой сессии
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций, все еще поддерживаемый дорогой нефтью, демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск увеличивается на 0,32% относительно предыдущего закрытия - до 2 881,16 пункта.
В лидерах роста стоимости — акции "Соллерса" (+2,45%), "Вуш Холдинга" (+2,13%), "Распадской" (+1,14%), префы "Мечела" (+1,10%) и обыкновенные акции "Русала" (+1,02%).
В лидерах снижения котировок — бумаги "Совкомфлота" (−1,32%), "Башнефти" (−0,69%), "Русснефти" (−0,52%), "Фармсинтеза" (−0,48%) и "Россетей Центра и Приволжья" (−0,45%).
"Сегодня рассчитываем на сохранение позитивных настроений и новых попыток индекса Мосбиржи протестировать 2900 пунктов. Для отката акций нефтяных компаний, пока нефть дорогая, оснований не видим", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня продолжит движение в диапазоне 2850–2950 пунктов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора из-за высоких цен на энергоносители, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Так, майский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1% относительно предыдущего закрытия, до 101,47 доллара за баррель.
"И надеемся на оживление спроса на "сильные" бумаги вне нефтегазового сектора, в первую очередь акции банков, – они не вполне оправданно, по нашему мнению, отстают от рынка, как и бумаги – бенефициары снижения ключевой ставки Центробанка", - добавляет Локтюхов.