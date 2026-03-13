Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,01%

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,01% и вырос на 0,62% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T19:11+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,01% и вырос на 0,62% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,01%, до 2871,86 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,57%, до 1135,69 пункта, долларовый РТС упал на 1,45%, до 1127,70 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,62%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 1,70%, РТС - на 0,73%. Динамика валютных индексов обусловлена снижением рубля к доллару и юаню за неделю.

