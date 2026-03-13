https://1prime.ru/20260313/assortiment-868267972.html

Ассортимент дубайского шоколада в России сократился на 13%

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ассортимент дубайского шоколада в России сократился на 13%, цены на него тоже снизились, тогда как спрос на ЗОЖ-продукты, особенно протеиновые батончики, вырос вплоть до 40% по сравнению с концом прошлого года, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. "К середине марта 2026 года ассортимент дубайского шоколада в крупных торговых сетях сократился на 13% относительно ноября 2025 года - сегодня в зависимости от формата магазина на полке представлено от 1 до 5 позиций. Цены за тот же период снизились: сильнее всего подешевела небольшая 30-граммовая плитка - на 23%, до 100 рублей. Плитки весом 60 и 90 граммов сегодня стоят 190 и 350 рублей соответственно", - сообщил он. По его словам, рост интереса к дубайскому шоколаду начался в конце лета 2024 года, пик пришелся на осень и зиму: тогда это была модная новинка и спрос был высоким даже при стоимости в несколько тысяч рублей за небольшую плитку. Ко второй половине 2025 года рынок начал насыщаться - появились многочисленные локальные аналоги, эффект новизны исчерпал себя и ажиотаж начал стихать. При этом опережающими темпами растут продажи функциональных и ЗОЖ-продуктов. "Спрос на продукцию для здорового образа жизни в крупных сетях вырос на 15-30%, а в отдельных сетях до 40%. Один из самых динамичных сегментов - продукты с добавленным протеином, наибольшей популярностью пользуются протеиновые батончики", - сказал Богданов. В целом предпочтения покупателей все больше смещаются в сторону продуктов с меньшим содержанием шоколада. Так, на фоне небольшого - в пределах 5-7% - снижения продаж шоколадных плиток ритейлеры отмечают двузначные темпы роста продаж восточных сладостей, шоколадных батончиков, фруктов в шоколаде и шоколадных конфет.

