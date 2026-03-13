Рост цен на топливо может усилить недовольство в Австрии - аналитик

https://1prime.ru/20260313/avstrija-868266988.html

энергетика

газ

мировая экономика

австрия

ВЕНА, 13 мар - ПРАЙМ. Рост цен на топливо и энергию может усилить общественное недовольство в Австрии и привести к политическому давлению на власти, такое мнение в своем комментарии для РИА Новости выразил геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель. В Австрии с начала марта заметно выросли цены на топливо. Средняя стоимость дизеля увеличилась примерно на 30 центов за литр, а бензина - примерно на 15-17 центов. На фоне резкого роста цен власти Австрии объявили, что с 16 марта автозаправочным станциям будет разрешено повышать цены на топливо не более трех раз в неделю. Сейчас разрешено повышать цены раз в день. "Это фактор, который будет вызывать значительное недовольство", - отметил Поппель, говоря о росте цен на топливо и энергию в Австрии. По его словам, энергетическая тематика уже становится чувствительной для австрийской политики. Он обратил внимание на действующие правила регулирования цен на топливо. "Власти в Австрии обсудили, что повышать цену на топливо можно только три раза в неделю. Только три раза в неделю", - с удивлением подчеркнул эксперт. Он пояснил, что речь идет даже не о трех или двух повышениях в месяц. По его мнению, происходящее выглядит абсурдно. Поппель считает, что рост цен может привести к росту протестных настроений. "Это фактор, который будет вызывать значительное недовольство. И можно исходить из того, что это приведет к соответствующим протестам. И если эти протесты не будут происходить на улице, то, по крайней мере, они проявятся в день выборов", - отметил эксперт. Он добавил, что в таком случае избиратели могут обратиться к оппозиционным силам.

австрия

Новости

ru-RU

газ, мировая экономика, австрия