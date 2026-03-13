Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13.03.2026
Владислав Бакальчук стал генеральным директором "М.Видео"
Владислав Бакальчук стал генеральным директором "М.Видео" - 13.03.2026, ПРАЙМ
Владислав Бакальчук стал генеральным директором "М.Видео"
Совет директоров "М.Видео" избрал председателем совета директоров компании Феликса Либа, который ранее являлся гендиректором, а новым генеральным директором... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T12:43+0300
2026-03-13T12:43+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" избрал председателем совета директоров компании Феликса Либа, который ранее являлся гендиректором, а новым генеральным директором стал Владислав Бакальчук, сообщили в компании. "ПАО "М.Видео", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), сообщает о решениях Совета директоров. Феликс Либ, ранее занимавший должность генерального директора компании "М.Видео", избран председателем Совета директоров. Владислав Бакальчук назначен генеральным директором компании "М.Видео", - говорится в сообщении. По словам Бакальчука, его целью является трансформировать ритейлер в универсальную мультикатегорийную платформу. "Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе - рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса", - сообщил он. С августа 2025 года Бакальчук являлся главным исполнительным директором "М.Видео". Ранее занимался операционным управлением Wildberries.
12:43 13.03.2026
 
Владислав Бакальчук стал генеральным директором "М.Видео"

Владислава Бакальчука назначили генеральным директором "М.Видео"

© РИА Новости . Антон Денисов
Вывеска магазина М.видео на Красной Пресне в Москве
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" избрал председателем совета директоров компании Феликса Либа, который ранее являлся гендиректором, а новым генеральным директором стал Владислав Бакальчук, сообщили в компании.
"ПАО "М.Видео", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), сообщает о решениях Совета директоров. Феликс Либ, ранее занимавший должность генерального директора компании "М.Видео", избран председателем Совета директоров. Владислав Бакальчук назначен генеральным директором компании "М.Видео", - говорится в сообщении.
По словам Бакальчука, его целью является трансформировать ритейлер в универсальную мультикатегорийную платформу. "Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе - рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса", - сообщил он.
С августа 2025 года Бакальчук являлся главным исполнительным директором "М.Видео". Ранее занимался операционным управлением Wildberries.
