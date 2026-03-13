https://1prime.ru/20260313/bakalchuk-868278191.html
Владислав Бакальчук стал генеральным директором "М.Видео"
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" избрал председателем совета директоров компании Феликса Либа, который ранее являлся гендиректором, а новым генеральным директором стал Владислав Бакальчук, сообщили в компании. "ПАО "М.Видео", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), сообщает о решениях Совета директоров. Феликс Либ, ранее занимавший должность генерального директора компании "М.Видео", избран председателем Совета директоров. Владислав Бакальчук назначен генеральным директором компании "М.Видео", - говорится в сообщении. По словам Бакальчука, его целью является трансформировать ритейлер в универсальную мультикатегорийную платформу. "Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе - рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса", - сообщил он. С августа 2025 года Бакальчук являлся главным исполнительным директором "М.Видео". Ранее занимался операционным управлением Wildberries.
