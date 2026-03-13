https://1prime.ru/20260313/benzin-868290493.html

В России средняя цена бензина на АЗС за феврале выросла на 0,6%

2026-03-13T19:44+0300

экономика

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864873650_0:122:2500:1528_1920x0_80_0_0_2d5a07c954366a213e2941c9efb09e41.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в феврале выросла на 0,6% по сравнению с январем, дизельное топливо подорожало на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. "Изменение цен на газовое моторное топливо составило +1,5%, компримированный природный газ +1,2%, бензин автомобильный +0,6% и дизельное топливо +0,1%", - сказано в материалах ведомства по итогам февраля. При этом инфляция в России за февраль составила 0,73% в месячном выражении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

