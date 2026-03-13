Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России средняя цена бензина на АЗС за феврале выросла на 0,6% - 13.03.2026, ПРАЙМ
В России средняя цена бензина на АЗС за феврале выросла на 0,6%
19:44 13.03.2026
 
В России средняя цена бензина на АЗС за феврале выросла на 0,6%

Росстат: средняя цена бензина на АЗС в России за февраль выросла на 0,6%

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в феврале выросла на 0,6% по сравнению с январем, дизельное топливо подорожало на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
"Изменение цен на газовое моторное топливо составило +1,5%, компримированный природный газ +1,2%, бензин автомобильный +0,6% и дизельное топливо +0,1%", - сказано в материалах ведомства по итогам февраля.
При этом инфляция в России за февраль составила 0,73% в месячном выражении.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
