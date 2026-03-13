Бензин подорожал на российских АЗС за неделю на 0,14%
2026-03-13T20:24+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 3 по 10 марта выросла на 0,14%, до 66,15 рубля за литр, дизельного топлива осталась неизменной и составила 77,34 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,16%, до 62,62 рубля за литр, Аи-95 - на 0,13%, до 68,03 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,26% - до 91,98 рубля. Общая инфляция в стране с 3 по 10 марта составила 0,11%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 61 субъекте РФ, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (+0,9%). Снижение стоимости бензина было зафиксировано в 5 субъектах, более всего в Амурской области (-1,7%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период бензин подорожал в среднем на 0,1%.
В России средняя цена бензина на АЗС за феврале выросла на 0,6%