Биткоин дорожает на 3 процента, его стоимость растет уже пятый день подряд

13.03.2026, ПРАЙМ

финансы

сша

иран

израиль

binance

coinmarketcap

биткоин

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в пятницу примерно на 3%, продолжая восходящую динамику пятый день подряд, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.58 мск дорожал на 2,77% за сутки - до 71 787,69 доллара, ранее в ходе торгов показатель достигал 72 142,9 доллара - максимального значения с пятого марта. Суммарно с понедельника стоимость биткоина поднялась на 8,8%, котировки растут все пять дней подряд. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,73% - в среднем до 71 779,81 доллара. Динамика также приводится за сутки. Аналитики следят за динамикой криптовалют. "Сегодня утром мы наблюдали некоторое укрепление крипторынков, так как фьючерсы на акции восстанавливаются", - цитирует агентство Блумберг сооснователя хедж-фонда DACM Ричарда Гэлвина (Richard Galvin). "Это свидетельствует об устойчивости крипторынка на протяжении всего конфликта вокруг Ирана", - добавляет он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

