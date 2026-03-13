Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биткоин дорожает на 3 процента, его стоимость растет уже пятый день подряд - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/bitkoin-868276885.html
Биткоин дорожает на 3 процента, его стоимость растет уже пятый день подряд
Биткоин дорожает на 3 процента, его стоимость растет уже пятый день подряд - 13.03.2026, ПРАЙМ
Биткоин дорожает на 3 процента, его стоимость растет уже пятый день подряд
Стоимость биткоина растет в пятницу примерно на 3%, продолжая восходящую динамику пятый день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T12:07+0300
2026-03-13T12:07+0300
финансы
сша
иран
израиль
binance
coinmarketcap
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в пятницу примерно на 3%, продолжая восходящую динамику пятый день подряд, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.58 мск дорожал на 2,77% за сутки - до 71 787,69 доллара, ранее в ходе торгов показатель достигал 72 142,9 доллара - максимального значения с пятого марта. Суммарно с понедельника стоимость биткоина поднялась на 8,8%, котировки растут все пять дней подряд. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,73% - в среднем до 71 779,81 доллара. Динамика также приводится за сутки. Аналитики следят за динамикой криптовалют. "Сегодня утром мы наблюдали некоторое укрепление крипторынков, так как фьючерсы на акции восстанавливаются", - цитирует агентство Блумберг сооснователя хедж-фонда DACM Ричарда Гэлвина (Richard Galvin). "Это свидетельствует об устойчивости крипторынка на протяжении всего конфликта вокруг Ирана", - добавляет он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260306/bitkoin-868085188.html
https://1prime.ru/20260305/bitkoin-868044957.html
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_257:0:2294:1528_1920x0_80_0_0_1c077455bb51f20c117a12d57634698c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, иран, израиль, binance, coinmarketcap, биткоин
Финансы, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Binance, CoinMarketCap, Биткоин
12:07 13.03.2026
 
Биткоин дорожает на 3 процента, его стоимость растет уже пятый день подряд

Стоимость биткоина растет в пятницу на 3%, продолжая восходящую динамику пятый день подряд

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
Биткоин. Архивное фото
© Unsplash/Michael Förtsch
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в пятницу примерно на 3%, продолжая восходящую динамику пятый день подряд, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.58 мск дорожал на 2,77% за сутки - до 71 787,69 доллара, ранее в ходе торгов показатель достигал 72 142,9 доллара - максимального значения с пятого марта.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Аналитик раскрыл, удержит ли биткоин уровень 70 тысяч долларов
6 марта, 16:22
Суммарно с понедельника стоимость биткоина поднялась на 8,8%, котировки растут все пять дней подряд.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,73% - в среднем до 71 779,81 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Аналитики следят за динамикой криптовалют. "Сегодня утром мы наблюдали некоторое укрепление крипторынков, так как фьючерсы на акции восстанавливаются", - цитирует агентство Блумберг сооснователя хедж-фонда DACM Ричарда Гэлвина (Richard Galvin). "Это свидетельствует об устойчивости крипторынка на протяжении всего конфликта вокруг Ирана", - добавляет он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Аналитик рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке повлияет на биткоин
5 марта, 12:30
 
ФинансыСШАИРАНИЗРАИЛЬBinanceCoinMarketCapБиткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала