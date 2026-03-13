В Минэкономразвития рассказали о росте анимационных брендов в России

https://1prime.ru/20260313/brend-868280938.html

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Количество анимационных брендов в России за последние 20 лет выросло в десятки раз, сообщила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. В рамках подготовки Минэкономразвития стратегии развития креативной экономики на площадке "Союзмультфильма" прошло рабочее совещание под руководством министра экономического развития Максима Решетникова. На нем были рассмотрены текущее состояние анимационной индустрии России, а также перспективы ее дальнейшего роста и развития. Также обсуждались вопросы адаптации контента для выхода на глобальные рынки анимационной продукции и защиты интеллектуальной собственности. "Анимационная индустрия традиционно опирается на модель коммерциализации интеллектуальных прав, ориентированную на многоканальную и долгосрочную монетизацию: один продукт - много форматов. В 2005 году в России было 13 анимационных брендов, а к 2025 году их количество составило уже 370. Поэтому вопросы защиты интеллектуальной собственности требуют тщательной проработки", — отметила Илюшникова. Как отметил глава министерства, анимация давно перестала быть только развлечением для детей и превратилась в высокотехнологичный сектор с собственными механизмами монетизации. Российская анимация имеет фундаментальные конкурентные преимущества: школу рисования, глубокую драматургию и универсальный визуальный язык, который легче преодолевает культурные и языковые барьеры по сравнению с игровым кино. "Такие проекты, как "Маша и Медведь" и "Смешарики", стали глобальными франшизами, доказав конкурентоспособность на мировом рынке. Они создают экспортный потенциал не только для контента, но и для целых экосистем товаров", - подчеркнул Решетников. В ходе рабочего совещания также были рассмотрена тема кадров. "В отрасли занято порядка 5,5 тысячи человек, при этом темпы роста рынка опережают приток новых сотрудников. Собравшиеся отраслевые эксперты сошлись во мнении, что для решения этого вопроса необходима корректировка образовательных программ и поддержка отечественных технологических решений", - заключили в министерстве.

