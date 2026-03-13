https://1prime.ru/20260313/delegatsija-868263332.html

Делегации России и МАГАТЭ обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Делегации России и МАГАТЭ обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Делегации России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу в Москве проведут очередной раунд межведомственных консультаций, на них, как ожидается, будет обсуждаться обстановка вокруг Запорожской АЭС и иранской АЭС "Бушер". Делегацию России возглавляет генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, делегацию МАГАТЭ - гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Накануне Лихачев и Гросси в ходе личной встречи в российской столице обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире. Предыдущий раунд консультаций РФ-МАГАТЭ прошел 14 ноября 2025 года в Калининграде. Как ранее рассказал журналистам Лихачев, для российской стороны важно в очередной раз сверить часы с делегацией МАГАТЭ о положении дел на Запорожской АЭС и в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. По слова Лихачева, российская сторона также сообщит о положении дел на АЭС "Бушер" в Иране и попросит Гросси подключиться к решению вопросов обеспечения абсолютной безопасности как самой атомной станции, так и площадки строительства новых блоков АЭС "Бушер" и российского персонала. В межведомственных консультациях с российской стороны также примут участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Как ранее отмечал Лихачев, ситуация вокруг ЗАЭС и Энергодара остается тяжелой. Он подчеркивал, что ВСУ практически ежедневно обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты Энергодара. ВСУ 10 февраля обстреляли и вывели из строя ЛЭП "Ферросплавная-1", необходимую для энергоснабжения Запорожской АЭС, и открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС, а также тепловой коллектор, который обеспечивал отопление Энергодара. Как сообщал Лихачев, если подачу тепла в город восстановили в течение дня, то для ремонта ЛЭП был введен локальный режим тишины, который удалось установить благодаря договоренностям, достигнутым с участием Гросси при поддержке Минобороны РФ, Росгвардии, МИДа и "Росатома". Ремонт успешно завершился 5 марта, на сутки раньше срока. Лихачев отмечал, что за последние полгода это был уже пятый случай, когда приходилось прибегать к локальному режиму тишины для проведения ремонтных работ, необходимых для обеспечения надежного внешнего энергоснабжения и, как следствие, безопасности ЗАЭС. Несмотря на очень тяжелые условия работы, персонал Запорожской АЭС готовит энергоблоки станции к возобновлению работы, когда это позволит сделать военно-политическая обстановка. "Ростехнадзор" за последние три месяца выдал ЗАЭС лицензии на эксплуатацию блоков №1 и №2. Лицензирование энергоблоков и технологических систем является частью планомерной подготовки к будущему перезапуску ЗАЭС. Как сообщал Лихачев, коммерческие вопросы, связанные с возможной продажей электроэнергии с Запорожской АЭС, могут быть предметом переговоров России с США, но при соблюдении всех интересов РФ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Как ранее сообщал Лихачев, ситуация в районе иранской АЭС "Бушер" остается сложной из-за американских и израильских атак, но, к счастью, не было ударов ни по самой станции, ни по площадке строительства новых энергоблоков, ни по поселкам проживания персонала. По словам Лихачева, удар по АЭС "Бушер" стал бы катастрофой регионального масштаба, ведь в действующем реакторе первого блока АЭС "Бушер" находятся 72 тонны ядерного топлива, еще 210 тонн топлива являются отработавшими, это огромная масса. Глава "Росатома" подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооруженных сил. Как заявил Лихачев, действующие АЭС, будь то АЭС "Бушер" или Запорожская АЭС, это не тир и не игрушки, превращать их в мишени для ударов военными средствами - недопустимо и самоубийственно. Глава "Росатома" сообщал, что регулярно информирует руководство России о ситуации как на площадке АЭС "Бушер" в Иране, так и среди российских специалистов, работающих там. По словам Лихачева, президент России Владимир Путин не просто держит на контроле ситуацию на АЭС "Бушер", но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности российских сотрудников. Семьи российских сотрудников, занятых на строительной площадке АЭС "Бушер", и часть персонала эвакуированы в Россию. В ночь на четверг в РФ через Армению прибыли еще 150 человек. Как сообщал Лихачев, на площадке "Бушера" осталось около 450 человек, "Росатом" открыл горячую линию для их родственников. Как отмечал глава "Росатома", часть российского персонала сейчас задействована в обслуживании оборудования на площадке строительства новых энергоблоков, но основные работы там временно приостановлены. Лихачев подчеркнул, что при этом возведение второго и третьего блоков АЭС "Бушер" остается в приоритетах "Росатома", который понимает свою ответственность перед иранским народом и правительством Ирана за реализацию этого проекта.

