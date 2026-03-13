Дмитриев заявил, что ЕС совершает энергетическое харакири

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T16:37+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС совершает энергетическое харакири, когда отказывается от российских энергоносителей. "Европейские бюрократы хотят продолжить энергетическое сэппуку (харакири - ред.) ЕС и выступают против уже принятого решения США о временном ослаблении энергетических санкций против России для стабилизации рынка. Лучше признать стратегическую энергетическую ошибку ЕС, заключающуюся в отказе от российских энергоносителей, и искупить свою вину", - написал Дмитриев в соцсети X. Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц затем заявил, что считает неправильным ослаблять санкции в отношении России "по какой бы то ни было причине". В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

