Дмитриев: ЕС совершает энергетическое харакири, отказываясь от российских энергоносителей
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС совершает энергетическое харакири, когда отказывается от российских энергоносителей.
"Европейские бюрократы хотят продолжить энергетическое сэппуку (харакири - ред.) ЕС и выступают против уже принятого решения США о временном ослаблении энергетических санкций против России для стабилизации рынка. Лучше признать стратегическую энергетическую ошибку ЕС, заключающуюся в отказе от российских энергоносителей, и искупить свою вину", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц затем заявил, что считает неправильным ослаблять санкции в отношении России "по какой бы то ни было причине".
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.