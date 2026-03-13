Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/dollar-868274460.html
Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября
Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября - 13.03.2026, ПРАЙМ
Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября
Индекс доллара, показывающий его курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, в пятницу днем рос, поднимаясь выше отметки в 100 пунктов впервые с... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T10:41+0300
2026-03-13T10:41+0300
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865026467_0:19:3053:1736_1920x0_80_0_0_b056c9db2bec629a4c9c7c9be8acb155.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Индекс доллара, показывающий его курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, в пятницу днем рос, поднимаясь выше отметки в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск индекс доллара поднимался на 0,27% - до 100,02 пункта, значение превысило отметку в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года. Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. При этом курс евро к доллару опускался до 1,1475 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1511 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 159,43 иены с уровня прошлого закрытия в 159,35 иены за доллар.
https://1prime.ru/20260312/kurs-868253897.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865026467_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_22459ab30ead2dc6294d6fedc69a38bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
10:41 13.03.2026
 
Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября

Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Индекс доллара, показывающий его курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, в пятницу днем рос, поднимаясь выше отметки в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.06 мск индекс доллара поднимался на 0,27% - до 100,02 пункта, значение превысило отметку в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года.
Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.
При этом курс евро к доллару опускался до 1,1475 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1511 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 159,43 иены с уровня прошлого закрытия в 159,35 иены за доллар.
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 44 гривны
Вчера, 19:30
 
РынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала