Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября
Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября - 13.03.2026, ПРАЙМ
Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября
Индекс доллара, показывающий его курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, в пятницу днем рос, поднимаясь выше отметки в 100 пунктов впервые с... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T10:41+0300
2026-03-13T10:41+0300
2026-03-13T10:41+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Индекс доллара, показывающий его курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, в пятницу днем рос, поднимаясь выше отметки в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск индекс доллара поднимался на 0,27% - до 100,02 пункта, значение превысило отметку в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года. Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. При этом курс евро к доллару опускался до 1,1475 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1511 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 159,43 иены с уровня прошлого закрытия в 159,35 иены за доллар.
Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября
Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Индекс доллара, показывающий его курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, в пятницу днем рос, поднимаясь выше отметки в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.06 мск индекс доллара поднимался на 0,27% - до 100,02 пункта, значение превысило отметку в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года.
Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.
При этом курс евро к доллару опускался до 1,1475 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1511 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 159,43 иены с уровня прошлого закрытия в 159,35 иены за доллар.
