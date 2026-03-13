https://1prime.ru/20260313/dollar-868274460.html

Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 25 ноября

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Индекс доллара, показывающий его курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, в пятницу днем рос, поднимаясь выше отметки в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск индекс доллара поднимался на 0,27% - до 100,02 пункта, значение превысило отметку в 100 пунктов впервые с 25 ноября 2025 года. Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. При этом курс евро к доллару опускался до 1,1475 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1511 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 159,43 иены с уровня прошлого закрытия в 159,35 иены за доллар.

