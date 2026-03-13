Доллар готовится завершить неделю в плюсе к мировым валютам
2026-03-13T20:06+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в пятницу вечером, неделю также готовится завершить в плюсе на 1-1,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.39 мск курс евро к доллару опускался до 1,144 доллара с 1,1511 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 159,6 иены с уровня прошлого закрытия в 159,35 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,59% - до 100,34 пункта. С понедельника американская валюта подорожала к евро на 1,5%, к иене - на 1,1%. Индекс доллара с начала недели поднялся на 1,3%. Аналитики отмечают склонность инвесторов к вложениям в безопасные активы, к которым традиционно относится доллар, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Международные инвесторы сокращают свои трансграничные позиции, направляя средства в безопасные активы", - цитирует агентство Рейтер главного рыночного стратега Corpay в Торонто Карла Шамотту (Karl Schamotta). В пятницу инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Так, ВВП США, согласно второй оценке, в 2025 году вырос на 2,1%, в четвертом квартале - поднялся на 0,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Оба показателя оказались хуже предварительных данных. Кроме того, доходы и расходы населения страны выросли на 0,4%. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в марте снизился до 55,5 пункта с уровня февраля в 56,6 пункта, что оказалось выше прогноза аналитиков.
