Эксперт рассказала, когда нужно менять зимнюю резину на летнюю

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российским автомобилистам следует менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура хотя бы неделю стабильно держится на уровне не ниже 7-8 градусов, рассказала РИА Новости автоюрист, эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Екатерина Соловьева. "По общепринятой технической рекомендации, менять резину на летнюю следует, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне не ниже 7-8 градусов хотя бы неделю", - рассказала Соловьева. При этом автоюрист напомнила, что технический регламент Таможенного союза (ТРТС) и правила дорожного движения устанавливают обязательные требования по использованию летних шин с июня по август, а зимних шин - с декабря по февраль. Эксперт подчеркнула, что за нарушение регламента водителям грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"). "Однако на практике безопасность зависит не столько от даты, сколько от реальных погодных условий. В связи с чем, рекомендуется не привязываться к календарной зиме, установленной законом. Это так называемые обязательные месяцы. Но в целом следует ориентироваться на температуру", - отметила Соловьева. Как обратила внимание автоюрист, мотоциклисты нередко выезжают на дороги раньше положенного срока, ориентируясь на дневное тепло. "Но даже при отсутствии снега или наледи, даже при плюсовой температуре асфальт может оставаться холодным. Если для автомобиля с четырьмя колесами это не так критично, то для мотоцикла на летней резине отсутствие сцепления с непрогретым покрытием может повлечь очень серьезные последствия", - объяснила Соловьева. Эксперт, в свою очередь, посоветовала всем водителям отнестись к общепринятым рекомендациям с особой ответственностью.

