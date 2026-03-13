Эксперт рассказал, кто чаще всего идет на процедуру банкротства

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Реже всего идут на процедуру банкротства люди 60 лет и старше, поскольку они тщательнее планируют свой бюджет, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин. "Реже всего идут на процедуру банкротства более возрастная аудитория - от 60 лет и выше, то есть пенсионеры. Как правило, это люди советского воспитания, которые привыкли жить по средствам и тщательно планировать бюджет. Изначально для них кредит - это действительно взвешенное решение, а не эмоциональный поступок", - рассказал он. Кроме того, у них постоянный, хоть и небольшой, доход, что также изначально снижает риски, добавил Родин. Он отметил, что средний возраст банкрота в России варьируется в пределах 30-40 лет, а средний долг - 600-700 тысяч рублей. При этом, по его словам, мужчины реже, чем женщины, становятся банкротами. На них приходится около 40% банкротств.  "Люди в браке реже готовы признать себя банкротами, чем те, кто не обременен семейными обстоятельствами, лишь каждый четвёртый находится в браке и имеет детей", - заключил Родин.
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Реже всего идут на процедуру банкротства люди 60 лет и старше, поскольку они тщательнее планируют свой бюджет, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин.
"Реже всего идут на процедуру банкротства более возрастная аудитория - от 60 лет и выше, то есть пенсионеры. Как правило, это люди советского воспитания, которые привыкли жить по средствам и тщательно планировать бюджет. Изначально для них кредит - это действительно взвешенное решение, а не эмоциональный поступок", - рассказал он.
Кроме того, у них постоянный, хоть и небольшой, доход, что также изначально снижает риски, добавил Родин.
Он отметил, что средний возраст банкрота в России варьируется в пределах 30-40 лет, а средний долг - 600-700 тысяч рублей. При этом, по его словам, мужчины реже, чем женщины, становятся банкротами. На них приходится около 40% банкротств. 
"Люди в браке реже готовы признать себя банкротами, чем те, кто не обременен семейными обстоятельствами, лишь каждый четвёртый находится в браке и имеет детей", - заключил Родин.
 
